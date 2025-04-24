男被公告「檢舉達人」照片防範 怒報警逮1嫌

男子被公告「檢舉達人」照片防範，怒報警逮1嫌移送法辦。（民眾提供）

2025/04/24 06:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名江姓男子不滿遭檢舉達人舉報交通違規，並懷疑許姓男子所為，故意在三民區大昌一路巷弄的燈桿、三角椎等處，張貼印有許男頭像的紙張，要居民小心檢舉達人，許男發現自己的照片竟成警示公告，怒提告恐嚇及妨害名譽，警方逮獲江嫌送辦。

據了解，江男張貼的紙張圖片是擷取自新聞截圖，因為許男日前才因檢舉違規停車，遭附近宮廟人員尾隨，雙方一度起口角爭執，多次登上新聞版面，附近鄰居也懷疑許男是檢舉達人，許男發現被人惡搞，憤而報警堅持提告，提告恐嚇及妨害名譽告訴。

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三民二分局鼎山派出所於昨（23日）中午接獲報案，指大昌一路巷弄電桿遭到張貼印有許男頭像之紙張，警方受理後立即組成專案小組偵辦，於1小時內火速查緝犯嫌，全案依恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方受理後立即組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，掌握涉案車輛，鎖定江嫌（25歲）查緝到案，另在場3人也一併通知到案說明。

江男供稱，擷取許男的照片印出，用意只是要提醒周遭鄰居要小心遭檢舉，警方火速查緝嫌犯，全案依恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送法辦。

故意在三民區大昌一路巷弄的燈桿、三角椎等處，張貼印有許男頭像的紙張。（民眾提供）

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