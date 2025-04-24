為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男被公告「檢舉達人」照片防範 怒報警逮1嫌

    男子被公告「檢舉達人」照片防範，怒報警逮1嫌移送法辦。（民眾提供）

    男子被公告「檢舉達人」照片防範，怒報警逮1嫌移送法辦。（民眾提供）

    2025/04/24 06:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名江姓男子不滿遭檢舉達人舉報交通違規，並懷疑許姓男子所為，故意在三民區大昌一路巷弄的燈桿、三角椎等處，張貼印有許男頭像的紙張，要居民小心檢舉達人，許男發現自己的照片竟成警示公告，怒提告恐嚇及妨害名譽，警方逮獲江嫌送辦。

    據了解，江男張貼的紙張圖片是擷取自新聞截圖，因為許男日前才因檢舉違規停車，遭附近宮廟人員尾隨，雙方一度起口角爭執，多次登上新聞版面，附近鄰居也懷疑許男是檢舉達人，許男發現被人惡搞，憤而報警堅持提告，提告恐嚇及妨害名譽告訴。

    三民二分局鼎山派出所於昨（23日）中午接獲報案，指大昌一路巷弄電桿遭到張貼印有許男頭像之紙張，警方受理後立即組成專案小組偵辦，於1小時內火速查緝犯嫌，全案依恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    警方受理後立即組成專案小組，擴大調閱周邊監視器，掌握涉案車輛，鎖定江嫌（25歲）查緝到案，另在場3人也一併通知到案說明。

    江男供稱，擷取許男的照片印出，用意只是要提醒周遭鄰居要小心遭檢舉，警方火速查緝嫌犯，全案依恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送法辦。

    故意在三民區大昌一路巷弄的燈桿、三角椎等處，張貼印有許男頭像的紙張。（民眾提供）

    故意在三民區大昌一路巷弄的燈桿、三角椎等處，張貼印有許男頭像的紙張。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播