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    首頁　>　社會

    中興山莊案國民黨被黨產會追徵32億 法院判撤銷

    黨產會調查，國民黨革命實踐研究院土地有9成來自私人土地，卻賣給元利建設。（資料照，黨產會提供）

    黨產會調查，國民黨革命實踐研究院土地有9成來自私人土地，卻賣給元利建設。（資料照，黨產會提供）

    2025/04/23 23:00

    〔記者張文川／台北報導〕不當黨產處理委員會3年前認定，位於台北市木柵區中興山莊用地，以前是革命實踐研究院，為國民黨不當取得的財產，因已賣給建商，因此處分追徵國民黨32億餘元，國民黨不服，打行政訴訟，台北高等行政法院今認定，黨產會未說明如何認定國民黨取得土地是「無償」或「交易時顯不相當之對價」所取得，判決撤銷處分。可上訴。

    全案起於葉姓民眾向黨產會書面陳情主張，其父原本擁有該地段多筆土地，1964年11月2非自願以顯不相當的對價，將土地移轉登記給國民黨中央委員會及革命實踐研究院，國民黨之後以買賣方式移轉登記給建商。

    黨產會經舉行聽證會後，於2022年2月8日認定，土地是國民黨不當取得的財產，因已移轉他人而無法返還，因此處分從國民黨的其他財產追徵價額32億375萬餘元；建設公司同日與黨產會和解，同意以捐贈方式給付國庫8億1340萬元。

    國民黨不服，打行政訴訟抗罰，請求撤銷原處分。

    北高行今判決認為，黨產會的處分中，未敘明對於如何認定國民黨是以「無償」或「交易時顯不相當之對價」取得土地，這攸關追徵有無理由的判斷，也影響追繳價額是否要扣除取得該財產的對價，未敘明就處分從國民黨的其他財產，難謂適法有據，原處分有違誤，故予撤銷。全案可上訴。

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