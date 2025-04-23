通緝犯撞翻警察逃亡落網 破案關鍵竟是「檳榔、便當、維士比」

林姓通緝犯撞警逃逸，警方根據車上的檳榔、維士比推論他的職業，逐一盤查轄區的工地，在安平老街將他逮捕。（民眾提供）

2025/04/23 21:53

〔記者王捷／台南報導〕今天中午，林姓傷害通緝犯為躲避警方盤查，駕車撞倒警四分局警員後棄車逃逸，警方晚間將他逮捕。警方根據車上遺留的檳榔、維士比與便當，推斷林男為粗工，逐一清查轄內工地後成功查獲。

20多歲的林姓通緝犯因傷害案遭判處6個月徒刑，可易科罰金，但疑因無力繳納，這個月從高雄隨家人前往台南安平的工地做粗工。今日中午林男外出買便當時，遭巡邏中的警四分局育平派出所警員發現他行車不穩，想上前盤查，不料林男突然加速逃逸，並將車頭猛然偏左，撞倒警員後棄車徒步逃逸。

請繼續往下閱讀...

警四分局隨即將受傷警員送往成大醫院治療，所幸僅為擦挫傷。警方同步展開採證，引起周邊民眾圍觀。有目擊者指出，當時刑警從車內翻出一包檳榔與一罐維士比後，立即呼喊：「快去查轄區內有沒有工地！」認為這些物品是粗工常見的配備。

警方後來在安平老街發現一處工地，林男的同事透露，當時警方拿著便當到工地時，他們才知道林男是通緝犯。警方依據便當數量推論用餐人數，並請工地負責人協助確認是否有林男家人，因為肇事車輛登記在林父名下。

果然林男一家四口都在該工地當粗工，林父也向警方坦承，兒子是通緝犯又撞傷警察不知如何處理才會棄車藏匿，在林父協助下，警方在安平老街將林男逮捕到案，全案依法移送。警方表示，受傷的警員與損毀的警用車輛，後續將依法向林男求償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法