行經高球場濕滑地板摔傷頭 球友1行為要負一半責任

一名經營髮廊的老闆球友在風景優美的台南南寶高爾夫球場大廳濕滑地板滑倒摔傷頭頸部，因受傷球友當時走路滑手機，台南地院法官認定球友要自負一半責任，判球場應賠十一萬一千多元給球友。（圖取自南寶高爾夫球場網站）

2025/04/23 20:19

〔記者王俊忠／台南報導〕一名經營髮廊的老闆2023年11月20日到南寶高爾夫球場打球，當天上午9點多走過球場大廳，因當時在清除積水、地板濕滑，他不慎滑倒、撞傷頭頸部，有腦震盪症狀，控告球場有過失須賠償；球場反控球友走路滑手機才會摔倒。台南地院審認雙方各負一半責任、判球場要賠11萬1千多元給受傷球友。

這名也是髮型師的髮廊老闆表示，案發當天上午，他走過正在清除積水的球場大廳地板，因場方未將除水清潔的區域做適當隔離，害他行經時因地板濕滑、不慎滑倒，導致頭、頸部挫傷、有腦震盪症候群與頭髓損傷症候群，要向球場求償包括醫療費、不能工作損失與精神慰撫金等共255萬多元。

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球場則辯解，對部分醫療費沒意見，但以受傷球友的復原情形來看，沒有不能工作的情形、也沒有將來醫療費的需求，慰撫金要求50萬元過高；且當時球友走路滑手機沒注意路況，導致摔傷，起因在於球友。

法官審理指出，走路滑手機是有增加跌倒的風險，但不是一定會發生跌倒，這情況是判斷受傷球友是否也有過失，無法免除球場的過失責任。因為清潔地板現場僅立警示牌、未拉起禁止線做區隔，球場確有預防不力的過失責任。

法官並查出受傷球友在2023年12月11日起就有打高爾夫球的紀錄，可認定其受傷影響生活與工作的時間是在2023年11月20日至12月10日，這期間可請求不能工作損失，加上醫藥費與慰撫金等，球友可求償額度為22萬3千多元；但原告走路滑手機未注意路況，自己也要負一半責任，所以原告可向球場求償的金額是11萬1千多元，還可上訴。

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