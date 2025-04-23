高雄女坐車上突被刮車 刮痕竟長達30公分

楊女坐在車上突被刮車，當場下車理論並報警揪人。（讀者提供）

2025/04/23 19:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名楊姓女子今坐在轎車上，突然聽聞巨大刮車聲響，赫見一名吳姓老翁正持車鑰匙刮她的車，下車理論並當場報警，刮車痕竟長達30公分，怒告吳翁毀損等罪嫌，吳翁辯稱路過不小心刮到，警訊後將吳翁依毀損等罪嫌送辦。

楊姓女子（25歲）今於鳳山區大東一路臨時停車，沒想到她人坐在車上，竟聽聞巨大刮車聲響，立刻觀看後照鏡，赫見一名吳姓老翁（76歲）手持車鑰匙，正在刮花她的愛車。

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楊女立刻下車查看，驚見一道刮車痕，當場與吳翁理論，並表明報警處理，楊女指控等待警方到來過程中，她一度質問吳翁是不是慣犯？不料反被對方動手推打，指甲刮傷她的手臂。

鳳山警方據報到場處理，楊女驗傷右前手臂挫傷紅腫，車輛被刮30公分長痕跡，認為吳翁做錯事就是要承擔，對他怒告傷害、毀損罪；警方將吳翁帶回警局，查證身分並製作筆錄。

據了解，吳翁家住附近沒有工作，到附近公園運動完走路要回家，坦承手持車鑰匙路過大東一路，不小心刮到楊女車輛；但吳翁否認推打楊女，辯稱他沒有動手打人，不曉得對方怎麼會受傷。

警訊後將吳翁依傷害、毀損罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦，初步清查大東一路周邊尚無其他刮車毀損案件，仍提醒民眾留意。

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