走私K毒漁船被查扣 澎湖地檢署4/25拍賣

澎湖地檢署4月25日，在澎湖海巡隊碼頭拍賣扣案漁船。（澎湖地檢署提供）

2025/04/23 19:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕署囑託法務部行政執行署高雄分署，將於4月25日上午10時30分在「海洋委員會海巡署金馬澎分署第八海巡隊公務碼頭 （馬公漁港執檢碼頭東北側）【澎湖縣馬公市案山里大案山202 號】」進行扣案漁船第1次公開拍賣。

鍾姓男子挑準總統大選當日，認為警力會有空窗，便以1500萬元作為代價，鄭男先取得前金150萬，再與印尼移工「阿林」駕駛「鳥意勝88號」漁船，1月12日晚上6時許前往澎湖七美外海，與不明船隻對接，將分袋包裝好的K他命接運過來，並於隔日（1月13日）5時20分許駕船前往彰化濁水溪出海口，將K他命與浮球還有警示燈綁在一起，拋入海中完成開運毒工作後，就駕船返回澎湖縣白沙鄉鳥嶼。

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該漁船係2021年2月間才建造完成，總噸位19.96噸，拍定後依現況點交。欲參與競標者，請於拍賣當日上午10時0分至10時29分到拍賣現場設立的競買人登記處完成登記，且可於當日上午9時50分至10時20分整到場觀覽拍賣物（不開放登船）。拍賣公告皆已置放於高雄分署全球資訊網（https://www.ksy.moj.gov.tw/）及澎湖地檢署全球資訊網（https://www.phc.moj.gov.tw/），有意參加應買的民眾，可至高雄分署官網「應買人專區」或至澎湖地檢署官網「電子公布欄-拍賣公告」參閱拍賣公告，以瞭解更詳細的拍賣訊息及相關應買注意事項。

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