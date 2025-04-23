地面師不動產詐騙猖獗 檢察官揭駭人聽聞「三層皮」騙術

詹益昌（中）提醒新型詐騙型態「地面師-不動產」詐欺模式，連剝被害人3層皮。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/23 19:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今天在治安會報表揚近期成功攔阻民眾遭詐騙的銀行員及警員，台中地檢署主任檢察官詹益昌則提醒新型詐騙型態「地面師-不動產」詐欺模式，連剝長輩3層皮，最後孤獨死的悲劇，有80幾歲長輩被騙光財產，淪落四處流浪，最後留遺書「錢被騙光了，我留在世間有何義意」最後輕生，呼籲地政單位與警方多加留意警覺。

詹益昌表示，不動產詐騙模式，歹徒先是透過聊天、關心被害人，了解財產狀況，先剝1層皮，詐騙現金，再剝第2層皮，結合背後金主、代書，詐騙被害人的不動產，進行質押借錢，被金騙光，確認沒有錢可騙了，接著剝第3層皮，拍賣房地產，再大賺一筆。

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詹益昌說，曾經遇過80歲的老先生被詐騙集團連剝3層皮，現金被騙光、不動產再被騙去抵押、拍賣，年紀一大把，無房可住到處流浪，最後輕生，留下遺書控訴「錢被騙光，我留在世間有何義意！」

詹益昌提醒，現在詐騙集團已將腦筋動到不動產，地政機關要阻詐，對於老年人設定抵押、異常過戶等情形，應多關懷、提問，與警方合作防詐，其他縣市已經出現成功阻詐的案例。副市長鄭照新也提醒注意新型態的不動產詐騙方式。

市長盧秀燕今天在治安會報頒獎近期成功攔阻詐騙的銀行員及警員，其中中國信託銀行汪姓經理及林姓襄理分別攔下2個民眾被騙719萬及500萬元，還有台新銀行許姓行員及台灣土銀陳姓襄理協助發現詐騙集團車手，報警逮獲。

中市警察局統計，近3年執行警銀聯阻，攔阻民眾遭詐欺成效逐年成長，去年（2024） 1至3月攔阻金額3億3414萬餘元，整年攔阻金額較也前一年（2023）增加逾3億元，成為29%，對此盧秀燕表示，感謝城市英雄為城市治安所做的努力。

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盧秀燕在治安會報頒獎近期成功攔阻詐騙的銀行員及警員。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕會治安會報中感謝城市英雄為城市治安所做的努力。（記者蔡淑媛攝）

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