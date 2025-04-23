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    找到了！彰化男隨大甲媽回鑾失蹤14天 今在台中太平尋獲

    彰化林姓男子，日前騎單車跟隨大甲媽進香隊伍回鑾卻遲遲未返家，失蹤14天，今日已在台中太平被尋獲。（民眾提供）

    彰化林姓男子，日前騎單車跟隨大甲媽進香隊伍回鑾卻遲遲未返家，失蹤14天，今日已在台中太平被尋獲。（民眾提供）

    2025/04/23 18:29

    〔記者陳冠備／彰化報導〕今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，彰化一名中年男子隨香後卻離奇失聯。4月10日隨回鑾隊伍行經彰化溪州，林姓男子隨香獨自騎單車北上，卻從此音訊全無，家屬焦急報案並在網路張貼協尋訊息，苦尋14日後，終於在今（23日）下午傳來好消息，警方在台中市太平區尋獲林男，其家人得知後喜極而泣，已趕往接人返家。

    據了解，林男是彰化溪州鄉舊眉村人，平時在聖安宮擔任志工，協助打掃、泡茶等廟務。前彰化縣議員黃盛祿表示，當日媽祖遶境回鑾行經溪州，林男深受感召，騎著單車一路隨香北上，但當晚卻未返家，手機與現金也未攜帶，家屬心急如焚，立即報警協尋。

    黃盛祿指出，警方獲報後已通知台中市警察局協助擴大尋找，林男家人更曾親赴大甲鎮瀾宮一帶查找，仍未見人影，讓人憂心是否迷途或遭意外。

    幸運的是，14天後終於傳來好消息。警方今（23日）下午1時許，通報在台中太平區一處騎樓發現疑似林男身影，經查證身份確認無誤。林男當時神情恍惚，所幸身體狀況無大礙。

    林男家屬聽聞消息後喜極而泣，第一時間趕往台中接回親人，並向協尋熱心民眾及警方表達感謝。黃盛祿感慨表示：「或許是媽祖庇佑，才能讓人平安回家，感謝所有幫忙的人。」

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