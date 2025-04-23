台中「7開頭警車」開外掛 2小時抓3毒犯

台中市警局保安大隊的7開頭警車，線上巡邏績效傑出。（警方提供）

2025/04/23 19:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊作風慓悍，歹徒甚至彼此以通訊軟體示警，「到台中注意7字頭警車」。保安大隊前天夜間2小時內在豐原區、北屯區與北區接連查獲3起毒品案件，查扣第一至三級毒品共超過300公克。

保大今天說明案情，第二中隊員警當天深夜巡邏經過豐原區中正路時，發現可疑轎車停放超商前，車內飄出K他命異味，要求駕駛26歲梁姓男子下車受檢，在車內查獲K他命5包（重13公克）、含有安非他命成分的毒咖啡包25包（重100公克）。

請繼續往下閱讀...

第一中隊巡邏經過北屯區敦富路，發現一輛車違停紅線，盤查時，駕駛22歲劉姓男子與副駕林姓男子神情異常，在車內查獲K菸與K盤各一件，劉男主動交出包包中毒咖啡12包（內含甲基安非他命，重76公克）。

第三案發生在北區中清路，第一中隊發現一輛違停車裡面沒有人，副駕座位有白色粉末袋，車主35歲楊男現身承認持有並施用毒品，警方在他的背包內再查獲海洛因（3公克）、安非他命（20公克）與K他命（56公克）等多種毒品。

保大大隊長蔡期望說，毒品問題已成為當前治安的重大隱憂，大隊持續落實「主動盤查、縝密巡邏、依法搜索」等緝毒策略，並針對夜間與易涉毒地點加強勤務密度，務求從源頭遏止毒品流竄，同時呼籲民眾，若發現可疑行為或異常氣味，請即時通報警方，攜手打造無毒家園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

保大員警查獲梁男持有的咖啡包等毒品。（警方提供）

保大查獲楊男持的海洛因、安非他命與K他命等多種毒品。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法