職災頻傳！北市擬祭「停工1月+列黑名單」 嚴懲包商強化工安

蔣萬安今於下午主持公安督導會報，要求相關局處對近期接連發生的鷹架倒塌、掉落事故作出因應。（北市府提供）

2025/04/23 18:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台大醫院日前發生鷹架倒塌事故，一名印尼籍移工慘遭壓死，士林區承德路一處建案工地昨再驚傳鷹架傾斜案，並砸中一部自小客車受損。台北市長蔣萬安今（23）日要求勞動局研擬強化工安作為，如強制對發生墜落職安的工地停工半個月或一個月，並註記無良包商，減少無良廠商承包機會。

針對北市接連發生鷹架倒塌意外，蔣萬安今於下午主持公安督導會報，要求相關局處作出因應。勞檢處長何洪丞說明，台大鷹架倒塌意外為施工架上堆放太多物料，以至超過施工架荷重限制，並造成施工架被壓垮，未來這塊工地將列為甲類工地，每月進行不定期檢查；另承德路建案鷹架掉落的工地，目前已勒令全面停工。

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蔣萬安提及，北市發生高處墜落致死的重大職災事件，勞檢處提到今年2至3月共3件墜落滾落致死事件，且去年底市府廣場前跨年舞台施工時也發生工人摔死案，皆發生在大型建案的工地現場，承包廠商有一定規模。

蔣萬安並請建管處於25日（本週五）結合專業工會完成鷹架抽查，以強化施工現場安全管理，防範公安事件發生，同時指示勞檢處儘速查明致災原因，若移工傷亡與不正確施作指令有因果關係，應依法移送司法機關追究肇事責任。至於台大醫院東址外牆更新工程大小包商於北市其餘工地共計21處，為避免類似意外再次發生，籲請勞動局一周內安排勞動檢查，並依照規範來進行勞檢及行政指導。

蔣萬安說，無論是新建大樓工程或水電行到住家換裝冷氣，多數人心存僥倖並認為安全鎖、安全網費事費錢，將請勞檢處主責，產業局、建管處則研擬相關作法，例如針對發生墜落致死的工地強制停工半月或一個月；對於發生工安意外的廠商則增加註記的，以減少這種無良廠商承攬的機會。

建管處補充，北市目前4700多處工地，過去抽查約300件，並針對197件鷹架及78件外牆修繕作出精進，而先前台北市的工地會，則委由第三方公正專業機構協助抽驗工地安全約10%。

針對北市接連發生鷹架倒塌意外，蔣萬安今於下午主持公安督導會報，要求相關局處作出因應。（記者劉詠韻攝）

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