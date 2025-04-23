讓600中國人來台非法打工！ 旅社、牙醫診所負責人被搜索

台北地檢署今日指揮移民署專勤人員、調查官，依涉嫌違反兩岸條例等罪搜索潘姓醫師等7人居住所，並帶回偵辦。（記者吳昇儒攝）

2025/04/23 18:18

〔記者吳昇儒／台北報導〕假就醫真觀光、打工！為讓中國民眾來台非法打工、觀光，2022年至2023年間，台北市兩家旅行社找上具有國際醫療會員資格的牙醫診所，配合開出治療書，讓該國人民可以迅速來台，旅行社與牙醫診所負責人再從中牟利。台北地檢署今日指揮移民署專勤人員、調查官，依涉嫌違反兩岸條例等罪搜索潘姓醫師等7人居住所，並帶回偵辦。

檢調查出，徐女、向男分別為旅行社負責人，與中國的旅行社互有聯繫，2022年12月起及2023年5月間，為了讓中國民眾來台觀光或非法打工，兩人找上潘姓牙醫師配合，開出牙齒治療、矯正證明書，讓中國民眾可以治療名義，順利來台從事非法打工及觀光，藉此牟利。初步統計，透過此方式來台的中國籍人士超過600人次。

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據悉，想要來台的中國民眾只要透過管道，找到當地與徐、向二人有聯繫旅行社後，將費用繳交給對方，就會安排「一條龍服務」，幫忙把相關證件辦妥，讓中國民眾能順利來台。

台北地檢署檢察官今指揮移民署台北市專勤隊、調查局台北市調處持法院核發的搜索票，搜索潘姓等7人之住居所及診所、旅行社共9處，並通知10名被告與兩名證人到案查證，目前仍持續偵辦中。

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