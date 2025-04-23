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    首頁　>　社會

    違規騎上路肩撞警車 婦人重摔送醫不治

    蘇姓女子騎車行經安南區海尾路疑違規騎上路肩，撞上執勤中巡邏車左後方，重傷送醫不治。（記者王捷攝）

    蘇姓女子騎車行經安南區海尾路疑違規騎上路肩，撞上執勤中巡邏車左後方，重傷送醫不治。（記者王捷攝）

    2025/04/23 18:08

    〔記者王捷／台南報導〕台南安南區22日下午發生一起死亡車禍，36歲蘇姓女子騎車行經海尾路時，疑似違規行駛路肩，不慎撞上執勤中停放於路肩的巡邏車左後方，當場倒地重傷，送醫搶救仍宣告不治。

    警三分局指出，事故地點位於安南區海尾路東向西路段，當時是下午2點多，巡邏車正依法停放於路肩執行取締超速勤務，因為天色明亮未開警示燈。

    蘇女騎車時疑似為閃避車輛而違規騎上路肩，不料卻撞上警車左後側，機車及車體當場受損變形，現場未發現煞車痕跡。

    巡邏車內警員聽聞撞擊聲後立刻下車查看，發現蘇女倒臥地面、意識模糊，緊急通報消防隊將人送往奇美醫院急救，但蘇女因頭部重創及內出血，經搶救仍於晚間不治身亡。

    警方調閱行車紀錄器與路口監視器畫面，已釐清當時蘇女確實騎上路肩，事故發生瞬間無其他車輛干擾，全案報請台南地檢署檢察官於今日上午相驗完畢，初步排除外力介入，肇事原因仍需進一步釐清。

    警方呼籲，部分機車會認為路肩是慢車道，其實行駛路肩是違規行為，尤其在無緊急情況下擅自使用路肩行駛，極易發生事故。此外也提醒駕駛人，巡邏車雖依法執勤停靠路邊，仍應保持安全距離，以免憾事重演。

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