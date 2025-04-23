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    車牌遺失不想換號碼竟買假車牌 到監理站辦理業務當場被抓

    葉男上網購買假車牌，被監理站人員識破。（豐原監理站提供）

    葉男上網購買假車牌，被監理站人員識破。（豐原監理站提供）

    2025/04/23 17:42

    〔記者歐素美／台中報導〕53歲葉姓男子，因車牌不慎掉落，想原補發換車牌號碼，竟異想天開上網購買假車牌，並於昨至豐原監理站辦理車輛停駛作業，結果，監理站人員一眼就發現車牌有異而報警，警方依偽造變造特種文書罪嫌將葉男移送法辦，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

    昨天下午3時30分，豐原監理站單一異動窗口人員為民眾辦理車輛停駛作業時，窗口人員查覺該車牌與真車牌比較，顏色過白且邊框明顯有差異，經檢視號牌疑似為偽造車牌，立即通報豐原警分局豐東派出所，警方到場即依規定偵辦。

    葉男供稱因一面車牌行駛時不慎掉落遺失，若到監理站辦理補發車牌，車牌號碼就會變更，他很喜歡現有車牌號碼，不想變更，才上網購買假車牌，並到監理站辦理停駛作業，不料，當場被抓。

    豐原監理站長朱豐誠表示，近來民眾涉險購買偽造號牌行駛道路事件層出不窮，如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路等情事，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，另製造、販售、使用者將違反刑法第212條偽造變造特種文書罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

    豐原監理站強調，對於使用偽造號牌案件，監理機關已透過跨機關合作建立查緝機制，監理機關也透過員工教育訓練方式加強對號牌真偽辨識，杜絕不法情事發生。

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