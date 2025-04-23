提升廠區員工交安、防詐免疫力 中壢警前進產業園區宣講

中壢警分局提升廠區員工交安、防詐免疫力，前進產業園區進行交通安全、反詐宣導。（中壢警分局提供）

2025/04/23 17:29

〔記者李容萍／桃園報導〕詐騙手法翻新速度快，讓人防不勝防，根據警政署統計，今年3月全國受理詐騙案件高達1.6萬多件，財產損失金額逾70億元，其中假投資詐騙最多共2689件、財損40多億元，其次為網路購物、假買家、假中獎通知、假交友等詐騙。桃園市警察局中壢警分局犯罪預防宣導團隊前進轄區經濟部中壢產業園區服務中心，針對園區廠商員工進行交通安全與反詐騙宣導，提升民眾防詐意識與交通安全觀念。

中壢警分局犯罪預防宣導團隊現場播放實際事故案例影片，結合法規說明與實務經驗，聚焦「行人優先」、「遠離大車死角」、「拒絕酒駕」、「遵守號誌」及「減速慢行」5大主題，深入剖析轄區事故熱區與常見違規態樣，強化正確用路觀念。另針對園區周邊車流密集、事故風險高等特性，表示將持續針對酒駕、噪音車輛、未禮讓行人與超速行駛等違規行為，加強稽查與執法，呼籲務必遵守交通規則，確保人身安全。

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反詐騙宣導內容則讓產業園區廠家員工很有共鳴，警方提醒，切勿因人情邀請而點擊不明投票、抽獎等相關不確定連結，導致帳號遭詐團盜用，淪為詐騙集團利用的工具，反向詐騙自身親友。民眾手機門號與通訊帳號已是生活不可或缺的聯絡資訊，原則上不會任意變更，如若接獲親友更換LINE或其他通訊帳號的訊息，務必主動查證，提高警覺，以免陷入詐騙陷阱。

中壢警分局長林鼎泰說，宣導團隊將持續深入各場域辦理多元宣導活動，針對不同族群準備相應內容，強化民眾識別詐欺的防護能力，讓用路環境更安全。

另提醒詐騙集團看準少年無知、有經濟壓力，甚至缺少法律常識，故意以「高薪打工」、「輕鬆賺快錢」為餌，誘騙未成年人擔任非法提款車手；去年桃園市共查獲85名少年車手，其中中壢警分局查獲12人，涉案少年可能遭法院裁定感化教育，甚至連帶父母面臨高額民事賠償，不只讓自己人生留下記錄，也讓家庭跟著受苦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中壢警分局提升廠區員工交安、防詐免疫力，前進產業園區進行交通安全、反詐宣導。（中壢警分局提供）

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