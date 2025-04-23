警界刑警荒再現？北市偵查佐70人缺額只有40人報考

近來台北市警局舉行偵查佐甄試，開出70個名額，最終卻只有40人報名，引起警界議論紛紛。（記者王冠仁攝）

2025/04/23 17:18

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有立委在立法院質詢時提出，全台偵查佐員額4647人，現有員額4025人，短缺649人，缺額率達13.89%，警界出現刑警荒。其實目前這個問題在各單位也陸續浮現，像是近來台北市警局舉行偵查佐甄試，開出70個名額，最終卻只有40人報名，引起警界議論紛紛。

台北市警局上週舉辦偵查佐甄試，預計錄取70人，沒想到基層員警興趣缺缺，最終只有40人報名。有不少分局長擔心缺人狀況短期無法改善，向上反映希望能延長報名時間，讓各單位有更多時間鼓勵基層員警報考，台北市刑警大隊最終決定，將報名時間延長2個禮拜至本月底。

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據台北市警局統計，北市警偵查佐編制員額約580人，目前現有員額約510人，缺額達70人。

一名資深小隊長指出，現今許多員警不願當刑警，其中一個原因是公文壓力，再來就是幾乎快成常態的「專案」。

刑警上班不是只有辦公文，還必須偵辦刑案，若遇突發案件、緊急狀況，就會排擠辦公文時間；近年來每當發生矚目社會案件，動輒執行掃黑、肅槍、打詐專案，專案多到幾乎每個月都有，儼然常態化，但執行專案需要耗費大量時間跟心力，可是公文有時限，逾期會懲處，許多分局公文量多得嚇人，不少同仁都是犧牲自己的下班時間或假日來清公文。

幾年前警界就曾有刑警荒，當時許多偵查隊常有「3人小隊」，這些3人小隊值班時若要去地檢署送人犯，還要找派出所同仁來「貼」，不然根本無法運作。當時警政署為解決此狀況，2016年在警專重設「刑事警察科」，在2018年將警專35期「刑事警察科」、「科技偵查科」畢業生分派到全台各偵查隊補充人力。

另名警官表示，時至今日，當初這些被派來補充人力的畢業生，也陸續升遷、異動，導致近來刑警荒的問題又浮現。高層應從源頭設法解決「不願當刑警」的問題，否則補再多人，最終還是會流失。

針對此問題，警政署長張榮興今天面對質詢時就回應說，將會設法簡化刑警非必要業務，用支援警力因應刑警缺口，同時提高刑警工作獎勵，研擬提升刑事加給等，設法讓基層投身刑警。

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