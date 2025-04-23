高效率4小時逮「陳菊死訊」造謠者遭質疑雙標 三民一分局回應

陳女在ptt八卦版發文傳陳菊死訊假消息，連夜被高雄警方帶回偵辦。（記者許麗娟攝）

2025/04/23 17:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕監察院長陳菊因腦血管阻塞，至今仍在高醫住院復健，昨（22日）有網友發文指「陳菊走了？」並在社群上發燒，醫院緊急駁斥「不是事實！」高雄市警方於案發4小時後查獲貼文者陳女（44歲）到案，遭網友質疑雙標辦案；對此，三民一分局回應。

綜合媒體報導，昨（22日）晚PTT有網友發文指稱監察院長陳菊疑似逝世，引發網友熱議，三民一分局當晚火速於案發4小時內，將發文的44歲陳女逮捕到案，全案依違反社會秩序維護法第63條移請高雄地院簡易庭裁處。恐面臨3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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由於警方辦案效率之高，引發網友質疑雙標，稱同一天也有詹雅雯過世傳聞，卻未見警方辦案，痛批「我她媽就沒看到警察在偵辦，又變成他媽的NPC啊」，或網紅牙醫史書華在臉書影射，台灣有2間醫院活摘器官，但事後刪文道歉，警方也無任何動作。

對此，三民第一分局回應，該則貼文已在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度關注及疑慮，對於社會公共之安寧秩序顯有造成損害，已構成違反《社會秩序維護法》第63條規定，故本分局本於職權迅速查明案情真相，以釐清疑慮。

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