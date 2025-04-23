台版N號房+1！多名妹子收到釣魚私訊 私照恐被看光光！

近日有女網友在網上透露被萬人追蹤的粉專私訊，對方稱收到她的不雅照，還給了一條連結宣稱點進去可確認是否為本人，但原PO機警意識到這是詐騙。示意圖，與本文人物無關。（情境照）

2025/04/23 19:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有女網友在網上透露被萬人追蹤的粉專私訊，對方稱收到她的不雅照，還給了一條連結宣稱點進去可確認是否為本人，但原PO機警意識到如果照做可能會讓對方取得自己手機權限，進而讓相簿被看光光。該篇貼文曝光後釣出多名受害者，引發網友熱議，不少人聯想到藝人黃子佼涉入的「創意私房案」，還有人驚呼手法像極數年前轟動南韓的性剝削犯罪「N號房事件」！

一位女網友21日在Threads發出數張IG對話截圖，表示上週收到有逾萬名粉絲追蹤的粉專「社會式」私訊，對方稱「有陌生男子匿名投稿您的不雅影像至網路上」，還追問追問「有印象被拍攝嗎？」，當下原PO就要求對方直接傳給她看，但對方持續迂迴，宣稱投稿照片「被設定無法觀看」，但可以給原PO粉專後台權限的連結，讓原PO自己去確認投稿內容。

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原PO點擊連結後發現，還需要輸入個人iOS裝置帳號才能開啟權限，當下即意識到這是詐騙，於是反問對方收到投稿內容為何知道不雅影像的主角是她？對方稱因為投稿者有附上原PO資訊，還說可以協助原PO備案，但原PO直接回覆「我現在去報案！不用確認（是不是我），我在路上要到派出所了！」、「我在警察局了，以上剛剛講的，還有連結，我都備案完了」。該粉專之後便再無回應。

原PO像網友們表示，「我相信我自己是沒有外流、沒有被偷拍，他有傳一個連結給我，後續嚇嚇他已備案連結就收回了。他會要求你輸入你的Apple帳號登入才有權限可以看，其實都是（利用）女人們最擔心事情讓你緊張，讓你迫不及待想要看到是不是真的是自己，如果真的登入了，可能自己的Apple相冊就會被翻光光，各位女人們小心！」

該篇貼文曝光至今已累積近157萬人觀看，釣出不少受害者在底下PO出同個粉專的私訊，內容幾乎與原PO一模一樣。目前已找不到「社會式」IG，但有其他人透露該粉專已改名成「暗黑記者」繼續行騙更多女性。

網友紛紛驚呼，「這很像韓國N號房加害者的起手式」、「你各位一定去看一下Netflix 上N號房的紀錄片，它的起點就是隨機騙女生說你有外流，然後給你連結，從點下去那刻，你手機的個資都在對方手上，你不乖乖照做，他還會威脅要去你家，對你家人做什麼……」、「台版N號房+1」、「是不是跟創意私房一個樣的？」、「這種手法真是無恥」、「超噁，真的不要亂點陌生人給的連結，現在詐騙超猖獗！」

近日有女網友在網上透露被萬人追蹤的粉專私訊，對方稱收到她的不雅照，還給了一條連結宣稱點進去可確認是否為本人，但原PO機警意識到這是詐騙。（圖翻攝自Threads）

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