海巡帥氣偵搜犬「鐵諾」完成最後勤務 4/26榮退

海巡署東部分署偵搜犬「鐵諾」盡責的執行勤務直到退休。（海巡署東部分署提供）

2025/04/23 16:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署東部分署的偵搜犬「鐵諾」17日完成執行國際郵輪泊靠花蓮港安全檢查任務，也是牠「狗生」最後一次海巡勤務，協助檢查旅客行李，堅守崗位、聞嗅查核，完成「守護國門」最後使命，海巡26日為牠舉辦榮退儀式。

「鐵諾」今年6歲，是隻德國牧羊犬，2021年4月起投入勤務，迄今已超過4年，達到服役年限。牠曾參與多起攔查及維安勤務，展現高度專業與穩定性，雖然即將榮退，鐵諾依舊堅守崗位，在最後一趟勤務中展現一貫冷靜沉著的工作姿態，毫不懈怠完成任務，也為自己的海巡生涯畫下圓滿句點。「鐵諾」除役後，將由分署同仁認養，安享天年。

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雖說個性穩定，但「鐵諾」在長期訓練下，只是把狗活潑的本性隱藏起來。某次領犬員休假回家，看到「鐵諾」一路飛奔到大門攔下他，見到這麼一隻大狗朝自己衝來，連領犬員也嚇到，直到牠靠近，在口袋亂嗅，領犬員才想起，原來每次休假前都會餵牠吃肉乾，「牠是來討肉乾，而這次自己忘了」，領犬員「繳完過路費」，「鐵諾」才乖乖離去。

其實「鐵諾」與領犬員在外本就一體、彼此依賴，每到港區就是到其他野狗地盤，領犬員需要特別注意可能會有其他狗挑釁、滋事，但到了登船處，「鐵諾」憑其外表、亮麗的毛色吸引許多民眾合照。牠的工作是偵蒐爆裂物，雖然生平沒有建功立業，但這也是國人之幸、未遇威脅。

海巡指出，「鐵諾」是東部分署K-9團隊的重要戰力，長期以來為國門安全無聲付出，是隊上同仁心中最值得敬禮的英雄。東部分署26日為「鐵諾」舉辦榮退儀式，感謝牠多年來的辛勞與奉獻，並向所有無聲守護國土安全的偵搜犬致上最高敬意。已有台東同仁自願接手照養「鐵諾」，讓牠頤養天年。

偵搜犬「鐵諾」。（海巡署東部分署提供）

偵搜犬「鐵諾」盡責執行勤務，直到退休。（海巡署東部分署提供）

偵搜犬「鐵諾」外型亮麗成為人氣狗。（海巡署東部分署提供）

「鐵諾」外型亮麗，人氣超高。（海巡署東部分署提供）

偵搜犬「鐵諾」盡責執行勤務直到退休。（海巡署東部分署提供）

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