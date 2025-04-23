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    黑狗被雷聲嚇壞衝進診所 警路過聽聞喊叫聲抱牠找主人

    桃園警分局督察組巡官黃培樺將黑狗帶回警局協助找飼主。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局督察組巡官黃培樺將黑狗帶回警局協助找飼主。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/04/23 16:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今（23）日上午9點20分左右，桃園警分局督察組巡官黃培樺路過永安路1間診所，裡頭突然傳來叫喊聲，查看發現原來有隻黑狗衝進診所，他立即進到診間安撫犬隻，並將狗狗裝在紙箱內帶回分局，從黑狗項圈內側發現飼主電話，飼主徐先生趕到分局認領，他說，狗狗上午被雷聲嚇跑，可能竄進診所躲藏，嚇到人很不好意思。

    飼主說，今天一早雷聲隆隆，他帶著7歲愛犬「ZUCCl」外出散步，突然大作的雷聲把牠嚇得拔腿狂奔，他追趕不及，「ZUCCl」失去蹤影，可能因為被雷聲嚇壞，慌不擇路才跑進診所躲藏，嚇到人很不好意思，對於員警的熱忱幫助非常感謝。

    桃園警分局督察組巡官黃培樺將黑狗帶回警局協助找飼主。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局督察組巡官黃培樺將黑狗帶回警局協助找飼主。（記者鄭淑婷翻攝）

    黑狗突然衝進診所嚇壞護理人員，桃園警分局督察組巡官黃培樺路過，立即進到診間安撫犬隻。（記者鄭淑婷翻攝）

    黑狗突然衝進診所嚇壞護理人員，桃園警分局督察組巡官黃培樺路過，立即進到診間安撫犬隻。（記者鄭淑婷翻攝）

    黑狗突然衝進診所嚇壞護理人員，桃園警分局督察組巡官黃培樺路過，立即進到診間安撫犬隻。（記者鄭淑婷翻攝）

    黑狗突然衝進診所嚇壞護理人員，桃園警分局督察組巡官黃培樺路過，立即進到診間安撫犬隻。（記者鄭淑婷翻攝）

    飼主接獲通知趕到派出所認領愛犬，對狗狗嚇到人很不好意思。（記者鄭淑婷翻攝）

    飼主接獲通知趕到派出所認領愛犬，對狗狗嚇到人很不好意思。（記者鄭淑婷翻攝）

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