竹秀玉山醫療隊「神救援」 拉回失足滑落女山友

竹山秀傳醫院玉山醫療隊到玉山執行任務，遇到下山女山友失足滑落，隊上藥師蔡承霖（右一）見狀立即伸手抓住女子背包拉回步道，解除一場山難危機。（圖由竹秀醫院提供）

2025/04/23 16:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山秀傳醫院玉山醫療隊，近日前往玉山執行例行醫療任務，上山經過主峰前碎石坡，遇上1名下山女山友不慎失足滑落，當時醫療隊藥師蔡承霖見狀，迅速抓住女子背包並拉回步道，緊急「神救援」，解除一場山難危機。

竹秀醫院表示，當時醫療隊上山途經主峰前300公尺碎石坡路段，剛好有女山友要下山，但其疑因腳步不穩，在碎石坡連續滑了2次，眼看就要滑落懸崖，在千鈞一髮之際，醫療隊藥師蔡承霖迅速伸手緊抓女山友的背包，最後平安將人拉回步道，女山友獲救後驚魂未定，經現場山友協助安撫，才由女子的同行者照顧帶下山。

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蔡承霖表示，當時看到女子滑落並沒有想太多，直覺自己應該能夠拉住她，就直接伸手抓住背包，事後回想確實有些驚險，並感謝後來協助安撫的山友與醫療隊員，化解一場可能的山難危機。

玉山醫療隊長、竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，玉山醫療隊每週末派遣1組醫護人員上山駐點服務，山友登山若有高山症或身體不適，切勿勉強，務必尋求醫療站的協助。

玉山國家公園管理處表示，山友無論上山或下山，行進都要留意腳步，當在步道與對向山友交會時也要適時讓道，並在確認自身安全無虞下再伸援救助，以維登山安全。

竹山秀傳醫院玉山醫療隊藥師蔡承霖（左一），在玉山主峰步道拉回失足女山友，化解一場山難危機。（圖由竹秀醫院提供）

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