「直播暖男」胡凱彬涉暴打手下、前女友 依殺人未遂起訴

直播主胡凱彬（持球棒者）因不滿前女友與手下互動曖昧，竟持球棒毆打對方頭部，造成嚴重傷害，彰化地檢署依殺人未遂罪嫌提起公訴。（擷取自社會事新聞影音）

2025/04/23 15:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕號稱「直播界男神」的直播主胡凱彬，曾因熱心公益走紅，卻因情感與人事糾葛爆出暴力事件。胡男因不滿前女友與手下互動曖昧，又疑似煽動離職，竟夥同3名手下將兩人暴打致傷。彰化地檢署今日偵結，全案依殺人未遂罪嫌提起公訴。

起訴內容指出，胡凱彬是「胡凱彬直播團隊」負責人，旗下約20名成員，多為未成年或即將成年的少年，團隊提供宿舍集中管理。胡曾因賭博案判刑，已於2024年5月易科罰金。

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檢方調查，2024年10月29日凌晨3時，胡男因不滿前女友吳姓直播主與葉姓手下互動曖昧，又疑似試圖拉攏葉男另組團隊，夥同許、葉、洪三人將葉男叫出，持木棍、球棒朝其頭部猛烈攻擊，甚至撞牆、毆打至木棍斷裂。葉男一度尿失禁、頭部血腫、背部嚴重瘀青，幾近喪命。

施暴未歇，胡男見葉男倒地不動，竟高喊「伊死賀！嘎恁北出來」，隨即持球棒衝上宿舍4樓，朝吳女頭部猛擊。吳女痛叫倒地，胡仍持棍連打其頭部及身體，造成多處擦挫傷與頭部血腫。

警方接獲報案後展開攻堅，將胡凱彬等4人逮捕，法院裁定胡羈押禁見。檢方今日偵查終結，認為其行徑暴力，涉殺人未遂罪嫌重大提起公訴。

據了解，胡凱彬直播間設在彰化永靖老家三合院，曾於疫情期間捐贈口罩、柚子及毯子給弱勢，還被封為「直播暖男」、「公益男神」，如今人設崩壞，令人譁然。

女員工被打到頭部破洞縫了十幾針，手跟大腿更是大片瘀青。（擷取自爆料公社公開版臉書）

胡凱彬夥同許、葉、洪三人持木棍、球棒朝葉男頭部猛烈攻擊。（擷取自社會事新聞影音）

胡凱彬曾於疫情期間捐贈口罩、柚子及毯子給弱勢，營造直播暖男、公益男神形象。（資料照）

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