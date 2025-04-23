外籍廚師當英語老師猥褻拍女童不雅照 上訴改判5年2月更重

澳大利亞費姓外籍一審判刑3年10月，他上訴二審，反而判得更重，二審認為一審引用的法條錯誤，改判5年2月，還宣告驅逐出境。 （資料照）

2025/04/23 16:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕高中畢業的澳大利亞外籍費姓廚師，獲聘擔任英語家教老師，卻被控於2023年間，上課時將不到7歲的女童抱到大腿上，還把裙子掀起來拍照，女童告訴媽媽講「下面痛痛的」，警方發現他拍任教女童2張不雅照，手機還藏有另一女童裸露照片，他全盤否認犯行，彰化地院分別判刑拘役40天與徒刑3年10月，他上二審，卻沒想到判得更重，二審認為一審引用的法條錯誤，改判5年2月，還宣告驅逐出境，可上訴。

判決書指出，娶台灣女子為妻，並居住台灣的費姓澳大利亞廚師，僅高中學歷，但有廚師證照，2021年被聘任為英語家教老師，2023年6月，他與女童一對一任教時，被控將女童抱到大腿上，用手觸碰下體，還掀裙子拿手機拍2張女童穿著內褲的照片，女童母親告發，警方發現他手機內，還有另一位女童的下體不雅照。

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彰化地方法院一審時，費男全盤否認犯行，辯稱是在Instagram看到其他女童不雅照，擷圖下來打算去報警，但他健忘，忘記去報警。至於猥褻任教女童與拍照，他也是否認，辯稱女童在他身上爬來爬去，他自己不小心用手機拍到任教女童，原本想刪除，不知道為什麼沒有刪到。

一審認為，費男手機內其他女童下體照片1張，觸犯無正當理由持有兒童之性影像罪，判處拘役40日，加重猥褻罪部分，女童指費男掀開裙子，用手伸進去摸私處，「我有跟他說不要摸了，但他還是一直摸，當時我感覺身體痛痛的，他有用英文叫我不要跟別人說」，且費男手機還有女童穿內褲照片2張，費男觸犯拍攝兒童性影像及加重強制猥褻罪，一個行為同時觸犯2罪，從一重論，以強制猥褻罪論處，判刑3年10月，但沒有宣告驅逐出境。

費男上訴二審，仍是否認犯行，辯詞與一審相同，高等法院台中分院卻認為，一審認為費男，拍攝任教女童穿內褲照片，構成「兒童及少年性剝削防制條例」的拍攝兒童性影像罪，這部分使用法條錯誤，費男觸犯的是罪責更重的「以其他違反本人意願之方法，使兒童被拍攝性影像罪」，此一行為又觸犯加重強制猥褻罪，從重以「以其他違反本人意願之方法，使兒童被拍攝性影像罪」論處，改判5年2月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴三審。

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