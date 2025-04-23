去年才撞死人賠255萬 花店員工今又追撞計程車與3機車

楊姓男子今開車追撞前方1輛停等紅燈的計程車，再滑行對向車道追撞路旁3台機車。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/23 15:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓男子去年駕駛小貨車送花途中，撞死1名機車騎士；未料，今（23）日上午駕駛小貨車送花途中，又疑因疲勞駕駛，追撞前方1輛停等紅燈的計程車，再滑行對向車道，追撞路旁3輛機車。警方對他施以酒測，酒測值為0，正釐清肇事原因。

今天上午10時許，基隆市警一分局南榮路派出所獲報，有1輛貨車在南榮路上停等紅綠燈時，追撞前方計程車，失控駛往對向車道路旁3輛機車。警方到場發現，26歲楊姓小貨車駕駛未受傷，68歲陳姓計程車司機也無明顯傷勢，但經趕抵消防隊員評估後，仍將陳送醫觀察。

請繼續往下閱讀...

楊男告訴警方，他因為開車時精神不濟，才會發生追撞事故。警方隨後替他酒測，測得酒測值為0，案發後，交警到場測繪事故圖，釐清肇事責任。

警方調查，楊男去年10月間駕駛小貨車送花途中，也未注意車前狀況，追撞、輾壓前方機車，致騎士摔車傷重不治。基隆地院審理後審酌楊男坦承犯行，已支付被害人父母合計台幣255萬元賠償，依過失致死罪判楊6月徒刑，緩刑2年。

南榮路派出所長羅祐儒呼籲，用路人行車務必注意車前狀況，遵守相關交通法令，以確保行車安全，避免憾事發生，警方亦將持續加強交通安全宣導，守護市民行車安全。

計程車被追撞，致後車門毀損、保險桿掉落。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法