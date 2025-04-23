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    芳苑農會理事長林木村遇襲 曝選舉前已有挺他農會代表被打

    芳苑農會接連爆出暴力風波，今年3月，謝姓農會代表也曾被兩名男子以辣椒水噴灑，隨後持球棒追打。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

    芳苑農會接連爆出暴力風波，今年3月，謝姓農會代表也曾被兩名男子以辣椒水噴灑，隨後持球棒追打。（民眾提供）（記者陳冠備攝）

    2025/04/23 15:41

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉農會近日接連爆發暴力事件，理事長林木村昨（22日）晚間在餐敘後突遭黑衣人持球棒襲擊，不僅身體多處瘀傷，對方甚至當街亮槍威脅，場面驚險。林木村指控，「這已經是第二次暴力行為」，3月選舉前已有支持他的農會代表遇襲，質疑是選後報復行動。

    林木村表示，昨日理事會後與同仁至餐廳用餐，離開時突遭一名黑衣男子持球棒猛打頭部與肢體，造成他手臂，左腳都被打到瘀青，可惡的是，司機上前制止時，對方竟亮槍喝止，完全無視在大庭廣眾下犯法。他直言：「若當時是自己一人，後果不堪設想。」只能請警方趕緊緝凶。

    「這是第二起針對我方的攻擊事件！」林木村指出，3月選舉前一天，支持我方的謝姓農會代表也曾被兩名男子以辣椒水噴灑，隨後持球棒追打，造成腳部受傷。他認為這兩起案件絕非巧合，「很可能是輸不起、報復行動。」

    對此，芳苑警分局表示，針對3月6日的攻擊案，警方於3月10日已將涉案謝姓及林姓男子逮捕，並依傷害、恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，至於22日理事長遇襲案，目前也已鎖定特定對象，將全力追緝歹徒到案。

    芳苑鄉農會理事長林木村，22日晚間在餐敘後突遭黑衣人持球棒襲擊，事後趕緊至警察局報案。（民眾提供）

    芳苑鄉農會理事長林木村，22日晚間在餐敘後突遭黑衣人持球棒襲擊，事後趕緊至警察局報案。（民眾提供）

    歹徒行凶後遺留作案用球棒與一只拖鞋。（記者陳冠備攝）

    歹徒行凶後遺留作案用球棒與一只拖鞋。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會理事長林木村遭黑衣人持球棒襲擊，身體手腳多處瘀傷。（記者陳冠備攝）

    芳苑鄉農會理事長林木村遭黑衣人持球棒襲擊，身體手腳多處瘀傷。（記者陳冠備攝）

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