「亂認媽」的代價！只差10歲假兒子陪領118萬 指紋一壓全招了

吳姓車手堅稱是簡婦的兒子，陪她到銀行提領118萬元。（警方提供）

2025/04/23 15:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓婦人近日險些落入假投資詐騙陷阱，所幸銀行行員警覺性高，加上警方即時介入，成功攔阻高達118萬元的詐騙案，只是令人啼笑皆非的是，詐團派出陪同領款的假兒子車手，竟僅比婦人小10歲卻硬「認媽」，演出一齣荒唐假母子親情戲碼，最終被警方一語戳破，落得被法辦下場。

台中市第六分局今天說明案情指出，54歲簡姓婦人前天在吳姓男子陪同下，到西屯區文心路二段一間銀行提領118萬元，行員詢問提款動機，簡婦為打消行員疑慮，先謊稱是為了給陪同前來的「兒子」買車使用，後又不小心透露出是為了投資紅酒，反覆說詞也引起行員注意通報警方協助。

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市政派出所員警到場後，與簡婦及所謂「兒子」交談，發現兩人互動生疏，對話生硬，且這對「母子」關係有異，婦人才54歲，吳男卻已44歲，當警方進一步盤問身份時，吳男仍死命改口扮演「繼子」，堅稱是來幫母親買車，直到警方說要「壓指紋」查證身份，吳男才慌了，藉口「還要上班」試圖逃離現場，因此露出馬腳。

此時警方怎可能讓吳男輕易離開，隨即帶回派出所查證，發現簡婦在網路遇到詐團，對方聲稱投資紅酒等標的可獲利，吳男是詐團車手，接到指示與簡婦聯繫取款，為了規避查緝與行員的盤問，雙方便約定由吳嫌假冒為簡婦「繼子」，並對外宣稱是要購買汽車使用，沒想到雙方默契太差，簡婦說溜嘴投資紅酒被行員及警方識破。

簡婦得知險些遭詐，驚呼「嚇出一身冷汗」，也感謝行員與警方聯手阻詐，至於吳男也在詢後依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

第六分局長周俊銘提醒，詐騙集團話術多變，常以「投資名師」或「高回報」等手法引誘民眾匯款或提領現金。若發現對方千方百計要求提款，或商量如何規避員警及家人詢問，絕對有問題，應立即提高警覺，並撥打165報案專線查證，確保自己免於受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將吳姓車手帶回偵辦。（警方提供）

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