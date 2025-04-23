麻豆6警查工地聚賭發現40多名建築工 逮7現行犯依賭博罪送辦

台南市官田區1處大型建案，傳出建築工在工地聚賭，被民眾發現並質疑大家聚賭，施工安全嗎？警方到場，一度還混然未知。（民眾提供）

2025/04/23 15:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田區1處大型建案，傳出建築工在工地聚賭，被民眾發現並質疑大家聚賭，施工安全嗎？麻豆警分局昨天（22日）中午派遣6名警力查緝，現場有40多位建築工人，多數看熱鬧，連身穿制服的警察站在一旁也混然不知，最後7位參與天九牌聚賭的建築工被依賭博罪移送檢方偵辦。

建築工是利用午休時在工地聚賭，麻豆分局偵查隊、官田分駐所加起來才6名警力，監控發現工地內有40多名建築工，一度遲疑能否「圍捕」成功，派人進入「場勘」，建築工們竟都不以為意，警方最後衝入控制全場，逮捕涉嫌公然賭博的楊姓等7名工人。

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警方以現行犯將7名工人帶返分局偵辦，現場查扣天九牌1副、骰子3顆及全部賭資1500元等證物。

過去民眾聚賭，警方將經營賭場的犯嫌依賭博罪移送法辦，聚賭民眾只以社維法裁罰，警方表示，修法後連賭客也涉犯賭博罪，警詢結束後全數依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，今天無保請回，小賭得不償失。

在工地也可以賭，被依賭博罪偵辦。（警方提供）

台南市官田區1處大型建案，傳出建築工在工地聚賭，被民眾發現並質疑大家聚賭，施工安全嗎？警方到場，一度還混然未知。（民眾提供）

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