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    首頁　>　社會

    瘋狂追求新北飯糰店老闆娘 癡戀男涉跟騷被送辦

    范男因迷戀新北市某飯糰店老闆娘，老闆娘不堪其擾申請保護令，但今早范男又出言騷擾，警方獲報到場後將范男逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    范男因迷戀新北市某飯糰店老闆娘，老闆娘不堪其擾申請保護令，但今早范男又出言騷擾，警方獲報到場後將范男逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/23 15:10

    〔記者陸運鋒／新北報導〕范姓男子因迷戀新北市某飯糰店老闆娘，時常以調侃語氣說「親愛的跟我在一起吧！」等話語，老闆娘不堪其擾向警方申請保護令，但今天早上范男經過該飯糰店時，又不斷出言騷擾且屢勸不聽，老闆娘氣的火大報案，警方到場後將范男逮捕送辦。

    永和警分局調查，57歲范男在2月時經常跑住家附近一間飯糰店，以調侃語氣向40多歲老闆娘說「妳在酒店上班嗎？」、「親愛的，我喜歡妳！」、「要不要跟我交往」等話語，令老闆娘氣憤又感到畏懼，於是通報警方並申請保護令。

    據查，范男在今天早上7時許經過該間飯糰店時，又接近老闆娘說「今天要注意保暖」、「要多吃飯」等，而老闆娘當下則回已申請保護令，要求范男離她200公尺遠，但范男仍不聽勸持續碎唸「我只希望妳開心！」，氣的老闆娘報警提告。

    據指出，警方到場後依現行犯將范男逮捕，而他坦承因想追求老闆娘，才會一直有這種舉動，警方詢後，將范男依跟蹤騷擾防治法移送新北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾第一時間若遇不理性追求的仰慕者，請避免直接接觸或互動，除立即通報警方外，同時冷靜蒐證或告訴親友尋求協助。

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