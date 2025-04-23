電梯內強拉女童請吃糖被公告「擄小孩」老翁起訴 法官這原因判無罪

旅居加拿大返國居住的任姓老翁，在電梯強拉女童請吃糖，驚動社區貼出公告「有可能是擄小孩事件」，檢方並依略誘未遂罪嫌起訴；桃園地院法官審理認為是「行為不當、令人不悅的好意」，判任姓老翁無罪。（記者余瑞仁翻攝）

2025/04/23 15:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕旅居加拿大、近年返國在桃園市居住的任姓老翁，去年3月1日某日傍晚在所居住同社區見長姓女童有禮貌「想請她回家吃糖」，女童不願，任男竟強行將她拉出電梯，社區為此公告「有可能是擄小孩事件」。案經女童家長報警究辦，桃園地檢署調查後將任男依略誘未遂罪嫌起訴。桃園地院審理認為任男雖行為不當、令人不悅，但所為與略誘罪要件不符，也不足以成立強制罪，審結判處任男無罪。

檢警調查，75歲的任男去年3月1日傍晚搭乘電梯時，見11歲居住同社區女童物品掉落幫忙撿拾，女童有禮貌致謝，任卻突然要求女童跟他回家，女童因不認識任男而拒絕，不料任卻出手拉扯女童手臂，欲將女童強行帶往他家，幸好搭乘同電梯的社區黃姓主委見狀出言制止，任男才離去，案經女童母親向桃園警分局報案；警方通知任男到案訊問後函送桃檢偵辦。

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檢方調查時，任男喊冤稱自己旅居加拿大多年，5年前搬回桃園居住，當日返家搭電梯時見女童有東西掉落，他幫忙撿起，女童很有禮貌致謝，這讓他想起住在國外的孫女，才想要請女童到他家請吃糖果餅乾，沒想到會被誤認為擄小孩，況且當時電梯內還有其他人，他怎可能會當眾犯案。

檢方認為，任男在女童表達不願意同行意願後，卻仍強行拉人，所為涉犯刑法略誘未遂罪、兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對兒童犯強制未遂罪，從重依略誘罪嫌起訴。

桃園地院審理認為，任男拉扯女童手臂的目的僅係欲贈與零食，難認有何欲使女童脫離家庭或有監督權之人，或欲將A女置於自己實力支配的意圖，與刑法略誘罪要件不符；另，儘管任男強迫女童接受其好意的行為固有不當，令人不悅，然尚不足認定有加害女童之惡意，且拉握女童手臂時間不足10秒，女童僅向前移動1步，對女童自由法益侵害十分有限，欠缺實質違法性，不足成立強制罪，判處任男無罪。

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