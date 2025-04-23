3毒蟲上月侵入八仙樂園偷電線拆光變電室 警今追到疑似銷贓處

新北市3名毒蟲潛入停業的八仙樂園偷竊電纜線、銅料，搜刮4小時後被逮，警方將3嫌送辦，並將其中一名遭通緝者，押解歸案；圖為八仙樂園。（記者吳仁捷翻攝）

2025/04/23 14:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八仙樂園因塵爆釀成嚴重傷亡，惡名昭彰，近來傳出遭竊嫌侵入偷竊，蘆洲警分局員警獲報趕抵，當場人贓俱獲，逮獲彭姓、王姓及楊姓男子，起出121公斤電線、紅銅、犯案工具，更查獲毒品；警方調查，3名毒蟲犯案4個多小時，拆光變電室還不知足，被警方逮獲，其中王嫌還背負詐欺等3條罪名，除將全案移送、押解歸案，警方今天追到一處疑似銷贓處，持續清查犯行，也呼籲鄰近被害人踴躍指認。

蘆洲警方上月26日下午近5時獲報，八里區中山路八仙樂園員工通報，歹徒潛入園內變電機房行竊，警方獲報趕抵變電室機房，發現正以工具犯案的3嫌，警方控制出口，喝令3人不准動，當場起出竊得的93公斤電線、28公斤紅銅，市價約2萬6000元，及電動起子、撬棒等犯案工具，現場也起出毒品微量安非他命，懷疑3嫌邊吸毒邊偷竊。

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警方清查，3名竊嫌為34歲彭嫌、49歲楊嫌及37歲王嫌，員警過濾監視器，發現當日中午12時許，楊嫌、王嫌分騎乘機車到八仙樂園外，彭男駕車前往會合，3人分別進入園內，找到變電室機房行竊電線，邊拆還邊唱歌，如入無人之境，犯案4小時還不知足，持續拆解、剪斷電線，剝取值錢紅銅，員警當場逮捕3人，都承認犯案，將所得買毒解癮。

警方清查身分，赫見王姓嫌犯因涉及公共危險、詐欺等3項罪名未到案被通緝；警詢後，將彭姓、楊姓兩嫌依竊盜及毒品等案移送士林地檢署偵辦，將通緝的王嫌押解歸案，持續清查犯行。

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新北市3名毒蟲潛入停業的八仙樂園偷竊電纜線、銅料，搜刮4小時後被逮，警方將3嫌送辦，並將其中一名遭通緝者，押解歸案；警方起出銅線。（記者吳仁捷翻攝）

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