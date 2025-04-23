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    悲慟！60歲山友阿里山鄉特富野古道健行 疑心臟病發身亡

    嘉義縣阿里山鄉特富野古道傳出山友疑心臟病發身亡憾事。（資料照）

    嘉義縣阿里山鄉特富野古道傳出山友疑心臟病發身亡憾事。（資料照）

    2025/04/23 14:27

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來自高雄市的60歲方姓男子昨天到嘉義縣阿里山鄉特富野古道健行時，走到1.2公里處時，突然跪地上半身向左傾致左臉頰貼地昏迷，同行的蘇姓女子立即打電話報案，並由其他山友輪流施作CPR，救護人員據報到場接手急救，但送至香林衛生室已沒有呼吸心跳，急救後仍告不治。

    檢警今天相驗，未發現致死外傷，判斷死因為心臟血管疾病發作致心因性休克死亡，死亡方式為自然死。

    昨天下午2點多，60歲方姓男子走到特富野古道1.2公里處時，疑因身體不適向前傾倒，呈跪地姿、上半身向左傾左臉頰貼地，右手呈現彎曲，同行的蘇姓女子查看，發現方男陷入昏迷，立即打電話求救，在等候救護人員時，其他山友輪流對方男施作CPR，直至消防救護人員趕到接手急救後送至香林衛生室，但方男已沒有呼吸心跳，急救至下午3點56分宣告不治。

    嘉義縣消防局指出，昨天下午2時許獲報於阿里山鄉特富野古道1.2公里處救護，1名60歲男性不明原因倒地，立即派遣阿里山分隊人車前往救援，經現場人員評估已呈現OHCA，給予適當急救處置後，利用獨輪擔架將患者搬運至登山口，由阿里山91送往阿里山香林衛生室救治。

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