幼童嚴重發育不良、滿身傷送醫不治 生母與男友涉長期虐童下場出爐

桃園市莊姓女子2018年4月帶著10月大幼子與新結交的吳姓男友同居，同男11月幼童因長期營養不良、全身有新舊傷送醫不治，桃園地檢署調查後將生母及其男友依妨害幼童發育罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/04/23 14:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市莊姓女子2017年6月間生下1子獨自扶養，隔年4月結交吳姓男友並在大溪區租屋同居，但男嬰卻自此開始受虐，不僅長期饑餓營養不良，還常被媽媽男友打，2018年11月間送醫不治；醫院發現幼童全身有新舊傷痕通報，檢警調查發現莊女、吳男涉嫌虐兒；法醫解剖幼童發現體重僅有同齡幼童一半，死因為長期發育遲緩無法抵抗感染而呼吸衰竭，與身上傷痕雖無直接關係，檢方仍偵結將莊女、吳男依妨害幼童發育罪嫌起訴。

檢警調查，莊女於2018年4月結識吳姓男友，帶著當時僅10個月大的兒子與吳在大溪租屋處同居，平常由莊女照顧兒子，吳男下班後會幫忙照顧，然而2人卻未提供幼童生存必要的扶助、養育，也未充分給予適當飲食及充足營養，更不曾帶男嬰就醫、接種疫苗等，讓幼童長期處於飢餓且營養不良狀態，直到2018年10月11日下午送醫死亡時，體重僅5公斤，比同齡約12公斤的孩子輕了大半，嚴重營養不良，妨害男嬰身心健全發展，而院方發現男嬰身上有大片新舊傷，即報警處理。

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檢警查出，莊女、吳男自2018年1月間起至男嬰死亡，就分別對孩子凌虐，造成新舊傷陳布，且長期受有處於營養不良及生長發育遲滯的情形而未即時就診；桃市府認莊女、吳男虐童行為涉及過失致死罪嫌。

經法醫研究所解剖鑑定認為，「幼童年約1歲4個月大，生前因呼吸道感染，導致細支氣管炎，最後因呼吸衰竭而亡，加上營養不良、生長發育遲緩、頭部多處外傷等複合因素，確實可能加重病情，讓身體無法抵抗感染和衰竭的侵襲。至於身上分布多處外傷，雖然並非直接致命原因，但可能間接影響孩子的健康，降低整體的恢復能力，死亡方式歸類為『自然死』」。

檢察官根據相關調查及解剖鑑定報告書，認為證據尚不足以認定幼童死亡與莊女、吳男分別所為的凌虐行為有直接關聯性，也難認死因與莊女2人有因果關係，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

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