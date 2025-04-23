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    在9旬阿嬤面前勒斃父親 淡水逆子黃柏庭一審判刑16年

    新北淡水區一名黃姓孫子當阿嬤的面勒斃父親，士林地院今依殺害直系血親尊親屬罪，將黃男判處16年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    新北淡水區一名黃姓孫子當阿嬤的面勒斃父親，士林地院今依殺害直系血親尊親屬罪，將黃男判處16年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    2025/04/23 14:19

    〔記者張文川／台北報導〕有家暴前科的新北市淡水區32歲男子黃柏庭，去年1月29日凌晨因與父親吵架，竟在家中93歲阿嬤面前，用門簾勒斃61歲父親，士林地院今依殺害直系血親尊親屬罪，將黃男判處16年有期徒刑。可上訴。

    判決指出，黃柏庭有暴力傾向，案發前其父親曾聲請保護令，士院核發民事通常保護令，命令他不得對父親實施家暴，但黃柏庭去年1月28日晚間，在淡水水源街住處與父親發生爭執後，於29日凌晨2時許先關閉家中監視器，再以家中的門簾勒住父親的頸部，致父親窒息死亡。

    警方調查，這對父子有多起家暴報案紀錄，黃父會酗酒、黃男長期吸毒，黃男弒父時，年邁阿嬤全程目睹孫子行凶殺了兒子，鄰居聽見阿嬤的高聲哭泣聲，協助報警。

    警方到場時，黃父遺體倒在臥室門口，門簾還纏在脖子上，現場有明顯打鬥痕跡，阿嬤說是孫子所為，黃男已逃離現場，警方循線在淡水捷運站將其逮捕。

    士院審理後認為，黃男殺害父親，事證明確，應加重其刑，員警逮捕黃男前，已依據鄰居的報案、現場跡證、監視器畫面等證據，鎖定黃男，因此黃柏庭不符自首條件。

    合議庭審酌，黃男行凶時雖有受到情緒刺激，平常也無法有效因應壓力，他於兒童、青少年時期欠缺母親角色的情緒性支持，黃父工作繁忙，親子互動少，管教時常責罵兒子，導致父子缺乏溝通，黃柏庭又不主動尋求協助，和家人關係疏離，導致人倫悲劇，綜合考量各項量刑因子後，量處黃男16年有期徒刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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