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    裙擺飄飄捲進機車裡 北市文二警用這招助女子脫困

    文山二分局警方正在執行交通疏導，見狀靈機一動向附近店家借了剪刀，將捲入的部分剪開，才成功化解李女窘境。 （記者鄭景議翻攝）

    文山二分局警方正在執行交通疏導，見狀靈機一動向附近店家借了剪刀，將捲入的部分剪開，才成功化解李女窘境。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/04/23 14:09

    〔記者鄭景議／台北報導〕50歲李姓女子日前騎車在台北市景文街由北往南行駛，準備通過景美舊橋頭時，因未注意下身裙子長度，導致裙擺被捲入機車傳動裝置內，恰好文山二分局警方正在執行交通疏導，見狀靈機一動向附近店家借了剪刀，將捲入的部分剪開，才成功化解李女窘境。

    警方今日表示，當時見到李女被困在車陣內，員警首先協助李女將機車推至人行道的安全地帶，避免影響其他車輛通行或發生更嚴重的交通事故。

    隨後警方前往附近店家尋求幫助於景文街上一間商店借得剪刀，經李女同意後迅速將被機車夾住的裙擺部分剪斷，使李女得以順利脫困，警方隨後陪同她將車輛牽至景美街上的機車行進行維修，確認機車無重大損壞後，感謝警方協助並放心離開。

    文山第二分局呼籲，機車騎士應注意自身服裝，避免穿著過長或過鬆的衣物，並確保衣物不會接觸到機車的傳動裝置或輪胎，以免影響騎乘安全導致意外發生。此外，行車時應隨時保持警覺，若遇突發狀況，應冷靜應對，並尋求警方或路人的協助。

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