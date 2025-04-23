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    以為人家不要的……運將看到路邊20個盆栽全撿走 下場慘了

    攤商返回後就發現其中約20盆多肉植物不見，總計損失新臺幣7000元。（記者鄭景議翻攝）

    攤商返回後就發現其中約20盆多肉植物不見，總計損失新臺幣7000元。（記者鄭景議翻攝）

    2025/04/23 14:02

    〔記者鄭景議／台北報導〕60歲黃姓計程車司機，日前開車經過台北市建國花市附近，見到路邊有20個多肉盆栽，竟下車全部撿走，殊不知這些盆栽都是攤商要拿來販售的貨，攤商發現盆栽不翼而飛趕忙報警，警方迅速通知司機到案，司機稱他以為是人家丟掉不要的，警方仍依涉犯刑法侵占罪嫌函送法辦。

    大安分局新生南路派出所今日表示，當時接獲建國花市內攤商報案，稱他要販售的多肉植物放置於路旁，在搬運貨物前往花市內所屬攤位期間，僅離開約10分鐘，返回後就發現其中約20盆多肉植物不見，總計損失新臺幣7000元。

    警方調閱監視器，發現是1名駕駛計程車的60歲黃姓男子拿取，查明黃男身分後立刻通知到案，黃男在1小時內就前往派出所說明，雖黃男當場將20盆多肉植物全數歸還，但攤商已提出侵占遺失物之告訴，且黃男未即時將拿取物品交予警方作為拾得物處理，仍依侵占罪將司機法辦。

    大安分局呼籲，民眾如果拾獲遺失物，應依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。……」若私自占為己有的話，將可能涉有刑責；警方將會持續恪守職責為民服務，以保民眾財產安全。

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