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    康橋學生單車環島遇車禍校方譴責肇事者 調整後將繼續完成行程

    新北市康橋高中一年級學生單車環台行程發生車禍意外造成7人受傷，校方表示將全力協助後續課業輔導及向肇事者求償。（記者翁聿煌攝）

    新北市康橋高中一年級學生單車環台行程發生車禍意外造成7人受傷，校方表示將全力協助後續課業輔導及向肇事者求償。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/23 13:40

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高中一年級單車環台活動，22日在彰化發生車禍，造成7名學生受傷。校方23日指出，學校事先做好完整計畫及準備，交由專業的捷安特團隊領騎與照料，並配置大量人力交通管制，一切皆以安全為最大考量，此次事故完全由於肇事者的違規導致，與騎行計劃無關，學校譴責違規肇事者，同時今天安排學生搭車前進，呼籲媒體不要尾隨追逐，造成學生的危險。

    校方表示，學校盡可能排除危險變因後，讓孩子在最後2天能繼續騎行，安全回到學校，完成他們的行程。

    康橋國際學校指出，學生12天的單車環島行程，車隊於22日在彰化遭一輛自小客車逆向行駛闖入學生單車隊伍發生撞擊，導致7名學生受傷送醫，事件後續相關說明如下。

    受傷的學生部分，目前皆已接受妥善的照顧，3名學生經醫師處置完離開醫院，22日已由家長帶回；1名學生先留院觀察是否有腦震盪症狀，昨日轉診回台北的醫院治療後已返家；2名外傷較重學生經家長同意，22日已由救護車轉送台北的醫院治療。

    另外，重傷昏迷的顏姓學生經初步開刀診治後，目前生命徵象穩定，但仍在加護病房觀察狀況，昏迷指數已有進步好轉，家屬會與院方討論後續治療方式，並準備於適當時機轉台大醫院就診。

    新北市康橋國際學校高一學生單車環台車禍事件，學校資訊主任吳浩銘出面說明。（記者翁聿煌攝）

    新北市康橋國際學校高一學生單車環台車禍事件，學校資訊主任吳浩銘出面說明。（記者翁聿煌攝）

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