七堵舊火車站旁2機車碰撞 同事吃消夜返家1死1重傷1輕傷

廖姓男子今天凌晨騎車載黃女，擦撞邱男機車後滑行27公尺遠，廖的全罩式安全帽破裂，送醫不治。（記者林嘉東翻攝）

2025/04/23 13:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市七堵區光明路七堵舊火車站旁今（23）天凌晨發生一起死亡車禍。3名同事一起吃完消夜後，廖姓男子騎車載黃女返家，途經七堵舊火車站時，疑未注意前方邱姓男子欲靠右待轉，未保持安全距離，加上車速過快，擦撞邱的機車左後方，致廖的機車倒地，滑行27公尺遠，廖的全罩式安全帽破裂，當場死亡；黃女送醫急救，尚未脫離險境。至於邱姓男子則僅輕微擦挫傷。

基隆市警三分局七堵派出所今天凌晨0時許，接獲民眾報案稱七堵區光明路七堵舊火車站旁，有2台機車碰撞事故。警方到場發現2輛機車倒地，其中1輛機車騎士26歲廖姓男子的全罩式安全帽破裂，當場失去生命跡象，同齡黃姓女乘客也昏迷，趕緊將2人送醫急救。

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經醫院診治，廖傷重不治，黃女則在加護病房觀察，尚未脫離險境；另名19歲邱姓騎士則僅受到輕微擦傷，意識清楚。

警方調查，廖姓男子騎車在黃女在行經肇事路段時，未注意前車、邱的機車，欲往右駛往待轉區，擦撞邱的機車左後方後，整輛機車倒地，廖與黃女噴飛，警方測量廖男機車刮地痕長達27公尺，加上廖的全罩式安全帽破裂，研判車速當時過快，加上未與前車保持安全離，可能是整起事故肇事的原因，但真正肇事原因仍有待警方調查後釐清。

七堵派出所長曾昭展呼籲，用路人行車務必注意車前狀況，遵守相關交通法令，以確保行車安全，避免憾事發生，警方亦將持續加強交通安全宣導，守護市民行車安全。

邱姓男子今天凌晨騎車行清基隆市七堵舊火車站時，機車左後方遭廖姓男子騎的機車擦撞到左後方，僅輕微受損倒地。（記者林嘉東翻攝）

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