導航變鬼打牆！雙載妙齡女詭入高鐵站迷宮 還被野狗追到險摔車

騎機車雙載莊女見到警車，趕緊攔車求助。（警方提供）

2025/04/23 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市莊姓妙齡女昨（22）日凌晨在烏日高鐵站附近迷航，手機導航不斷跳針，讓她和朋友騎進宛如荒野的偏僻路段，四周雜草叢生、燈光微弱，甚至還被野狗追趕，驚魂中差點失控摔車，就在她們心慌意亂騎不出迷宮時，一輛閃著藍紅警示燈的巡邏車彷彿「光明燈」般現身，瞬間成為她們的救星。

據了解，26歲莊女當時自南屯區住處騎機車前往烏日高鐵站，接送剛從台北聽完演唱會搭末班高鐵的朋友，兩人會合後打算前往南屯IKEA附近，卻在高鐵站附近迷航，騎進人煙稀少的荒郊路段，莊女描述，當下參考手機導航路線，導航卻像中邪般亂跳，讓她們在高鐵站周邊繞行半小時左右，完全無法辨認方向。

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當時天色昏暗、四周雜草叢生，越騎越荒涼，整片暗到只聽得到風吹草動，讓她忍不住直呼「像騎進森林一樣」，期間還一度遇到野狗追趕，兩人嚇到差點失控摔車，就在危急之際，看到閃著藍紅色警示燈的警車，2人彷彿見到「光明燈」連忙攔車，驚呼：「導航亂跳、我們被狗追，快瘋了！」

台中市交通警察大隊第一中隊中隊長詹子瑩，與警員陳尚揚見兩人神情慌張立刻上前關切，得知原委後決定以警車開道護送，讓她們終於脫離荒野，更令人驚訝的是，原本在路邊虎視眈眈的野狗，見警車亮起警示燈與引擎聲響，竟然不敢靠近，紛紛逃入路旁草叢，成功化解一場潛在危機。

警方一路護送兩人至南屯區忠勇路，確認她們回到熟悉路段後才放心離開，莊女感激表示：「我們真的快崩潰了，導航沒用又被狗追，好險遇到警察，不然今晚真的騎不回家！」警方也提醒，夜間行車務必提前規劃路線，避免誤入偏僻路段，如遇困難可立即撥打110或主動尋求警方協助，確保人車安全。

警方一路護送兩人至南屯區忠勇路，確認她們回到熟悉路段後才放心離開。（警方提供）

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