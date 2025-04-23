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    首頁　>　社會

    大貨車撞斷二重疏洪道限高架 封路6小時搶通

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/04/23 13:25

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股區二重疏洪道內今天凌晨傳出一輛大貨車撞上限高架，造成限高架應聲斷裂墜地，大貨車車頭受損，蘆洲警分局員警趕抵維持、疏導交通，避免釀成二次事故，今天一早尖峰時段，事發的疏洪一路通行受阻封閉，大批用路人被迫改道；經新北市工務局派員搶修，封路6小時完成搶通，肇事黃姓駕駛雖無酒駕，除被警方開罰，還面臨新北市政府後續求償。

    警方調查，這起事故發生在今天凌晨，五股區疏洪一路2K+200往蘆洲方向，更寮派出所警員到場，發現為二重疏洪道疏洪一路的限高架遭撞斷，員警冒大雨交通疏導管制疏導交通，避免釀成二次車禍。

    警方釐清事發原因，發現41歲黃姓物流司機，駕駛大貨車行經時，疑不熟悉路況，撞斷限高架，僅車頭受損，所幸當時沒有人車經過，現場無人受傷，聯繫高灘地管理處人員協助封閉道路，疏洪一路三重往蘆洲方向一度無法通行；經廠商緊急搶修，於上午9時30分搶通，恢復雙向通行。

    警方對駕駛酒測，沒有酒精反應，但警方針對駕駛裝載物超過限高，依道路交通管理處罰條例第29條1項1款，最高處以車主1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

    黃姓物流司機今天凌晨駕車途經二重疏洪道，不慎撞斷限高架，警方到場疏導交通，緊急封路，幸未造成受傷。（記者吳仁捷翻攝）

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