車手搭錯車！機警運將載往派出所 竹市首件車手檢舉獎金5萬入袋

車手搭上計程車後被機警司機察覺有異，警方也當場查獲35萬元面交現金與犯案工具。（記者洪美秀翻攝）

2025/04/23 13:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市一名計程車司機今年4月18日在新竹轉運站載客時，載到一名行徑異常的乘客，除不斷更改目的地，還聽到乘客不斷提「面交」，這名司機察覺有異，直接將其載往第二分局東勢派出所報案，成功協助警方逮捕詐欺面交車手，當場攔截35萬元詐取的現金，這也是竹市首件獲內政部警政署「百斬計畫」提供5萬元檢舉獎金案件。

警察局說明，響應內政部警政署「百斬計畫」，宣導推廣民眾主動參與，此案計程車司機在新竹轉運站載客時，察覺乘客在車程中多次更改目的地，且不斷以手機聯繫疑似共犯，內容涉及「面交」安排。司機機警應對，悄悄將乘客載往第二分局東勢派出所報案。經員警查證，現場逮捕1名50歲的詐欺面交車手，且當場查扣新台幣35萬元現金與涉案手機、工作證及收據等贓證物，後續也聯繫到被害人到案取回被騙款項，成功阻止財損進一步擴大，全案已移送新竹地檢署偵辦。

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警察局表示，竹市是高科技城市，民眾普遍有較高所得與投資意願，容易成為詐騙集團鎖定目標。據警政署165打詐儀錶板統計，從今年1月至今，竹市受理假投資及假交友（投資詐財）案件已超過350件，財損金額高達新台幣5億6000萬元，提醒市民提高警覺，若有發現異常，請立即撥打110報案專線、165反詐騙電話，保護自己的人身財產安全。

警方當場查獲35萬元面交現金與犯案工具。（記者洪美秀翻攝）

詐團車手搭錯車！機警司機載往派出所，新竹市首件車手檢舉獎金5萬入袋，也是內政部警政署百斬計畫的檢舉獎金。（記者洪美秀翻攝）

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