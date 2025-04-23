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    首頁　>　社會

    詭異飄移還逆向！冷氣工撞傷康橋7學生 警方不排除毒駕急驗尿

    蕭男駕駛橘色車輛不明原因逆向，撞上正在環島的自行車隊，造成多名學生受傷。（民眾提供）

    蕭男駕駛橘色車輛不明原因逆向，撞上正在環島的自行車隊，造成多名學生受傷。（民眾提供）

    2025/04/23 12:39

    〔記者陳冠備／彰化報導〕新北市康橋國際學校秀崗校區學生，昨日舉行單車環島活動，未料遭蕭姓男子駕駛車輛逆向撞擊，造成7名學生紛受輕重傷，肇事蕭男稱「當時在彎腰撿東西」，不過有影片流出，蕭男在出事前，車輛就多次鬼切變換車道，詭異飄移的行徑不似正常狀態下開車，質疑是否毒駕，對此警方不排除任何可能，已採尿採血送驗中。

    從多段路口監視器發現，蕭男22日上午駕駛橘色小客車行經事故路段，途中不明原因逆向駛入對向北上車道，當時目測車速約30公里，疑似在沒煞車下，直接撞上行進中的環島隊伍，現場傳出多生巨響後才停下。事後蕭男表示，當時因撿拾掉落手機，未注意前方路況才會釀成事故，對造成學生受傷深感抱歉。

    但有目擊民眾跳出表示，蕭男肇事前多次高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞，或是無預警急煞，導致差點與後方一輛垃圾車相撞，駕駛怪異行徑令後方騎士也不敢靠太近，深怕被波及。

    蕭男怪異行易不僅如此，昨日送醫後一度失聯，警方釐清事發情況，確認為事件關係人後，立即報請檢察官指揮偵辦，隨即派偵查隊到醫院進行戒護，並拘提到案。但蕭男拒絕夜間偵訊，經留置一夜後，今天上午已進行警詢，由於蕭男逆向衝撞車隊，及事發前詭異飄移行為，被懷疑「毒駕」，對此警方不排除任何可能，已經申請核發尿液及血液檢驗的許可書，對蕭男進行採驗並送驗。

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    有目擊民眾指出，蕭男肇事前多次高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞。（民眾提供）

    有目擊民眾指出，蕭男肇事前多次高速變換車道、未打方向燈強行超車，還險些與大貨車擦撞。（民眾提供）

    蕭男駕駛橘色車輛（紅圈處）逆向，目測車速約30公里，疑似在沒煞車下，直接撞上行進中的環島隊伍，現場傳出多生巨響後才停下。（民眾提供）

    蕭男駕駛橘色車輛（紅圈處）逆向，目測車速約30公里，疑似在沒煞車下，直接撞上行進中的環島隊伍，現場傳出多生巨響後才停下。（民眾提供）

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