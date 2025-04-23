熱門知本溫泉套房再次拍賣33戶 首拍78萬起

台東縣知本溫泉原逸軒大飯店因欠稅，法務部行政執行署花蓮分署將再拍賣33個套房。（記者黃明堂攝）

2025/04/23 12:24

〔記者黃明堂／台東報導〕法務部行政執行署花蓮分署定於5月6日再次推出拍賣知本溫泉原逸軒大飯店套房，這次拍賣再釋出33戶，第1次拍賣價格視各建物面積大小，分別介於78萬元至231萬元之間，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件，有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於該分署臉書直播，全程公開透明，台東縣稅務局並設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例。

台東縣稅務局代理局長鄭春祝表示，知本溫泉套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣再釋出拍賣33戶，第1次拍賣價格視各建物面積大小，分別介於78萬元至231萬元之間，歡迎想擁有溫泉套房的民眾，把握機會購入。

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稅務局說明，因知本溫泉套房位處溫泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，前2年陸續釋出拍賣訊息，吸引全國各地民眾搶標，已拍出80餘戶。

為提升拍賣物件公開透明度，台東縣稅務局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，並可連結360度環景圖片身歷其境觀賞屋內實況，拍賣過程當日會於該分署臉書直播。

台東縣稅務局為服務縣民，特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標。該局提醒有意投標之民眾，現場投標時間為當日下午2時30分起至3時止；通訊投標須於拍賣日前一日寄達該分署。民眾如仍有疑義，請向該局稅務管理科查詢，電話：（089）231600分機247。

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