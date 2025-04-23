台中82歲議員被邀參加「民政局未婚聯誼」 民政局：絕對是詐騙電話

台中有「豐原媽祖婆」之稱的82歲議員張瀞分被邀參加「民政局未婚聯誼」，民政局表示「絕對是詐騙電話」。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/23 12:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局去年聯誼活動繳出逾400對配對成功成績，被詐騙集團盯上，台中市素有「豐原媽祖婆」之稱的82歲市議員張瀞分自爆，上週接獲自稱民政局未婚聯誼調查的電話，竟邀請她參加未婚聯誼，張瀞分諷，「這不是真愛」，她自然不上當，憂公部門活動被詐騙集團利用去騙年輕人；民政局長吳世瑋則呼籲，民政局辦聯誼活動不會逐一打電話邀請，均在官網線上報名，若接邀請電話「絕對是詐騙」。

張瀞分說，她接獲自稱民政局電話做未婚聯誼調查，甚至邀她參加「未婚聯誼」，她當下就知道「這不是真愛」，知道民政局不可能對她開此玩笑，除自我安慰自己聲音應聽起來還很年輕，但也警覺民政局的未婚聯誼被詐騙集團盯上。

請繼續往下閱讀...

張瀞分今在議會民政業務質詢詢問民政局去年辦單身聯誼的成效，吳世瑋指出，去年辦25場單身聯誼活動，促成400對有情男女配對成功，因採多元活動讓報名男女在自然輕鬆氣氛下互動，達成高配對率。

張瀞分說，詐騙集團連她都敢騙，要騙她不容易，但憂年輕人因誤認是公部門舉辦的活動沒有戒心下受騙，提醒民政局務必加強宣導，不要讓公部門活動成詐騙工具。

吳世瑋則強調，民政局舉辦單身聯誼活動全採線上報名，不可能逐一打電話邀請民眾參加，請民眾勿上當，若有人接到邀請參加民政局辦的聯誼活動電話，「絕對是詐騙」，對方有可能要個資或要求報名費轉帳等，請民眾不要上當。

張瀞分另關心台中市府公務員還有多少人未婚，台中市人事處指出，初步統計公務員有4900名未婚男性，單身女性則約7600多人，提醒市府應加強鼓勵公務員聯誼；吳世瑋指出，會跟人事處合作加強推動。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法