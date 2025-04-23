男大生北捷偷拍女學生裙底 手機竟分類「國、高中生」私密處畫面

男大生搭乘北捷偷拍女高中生裙底風光落網，經查其手機資料夾竟有分類為「國、高中生」檔案的偷拍影片。示意圖。（資料照）

2025/04/23 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕台北劉姓男大生利用上學時間，在捷運以手機偷錄女高中生的裙底風光，經一旁的女老師見義勇為揭穿查獲，警方查出劉男還以「國、高中生」作為手機資料夾名稱將偷拍影片分類收藏。

審理時劉男竟硬拗不知道女高中生未成年，一審依違反兒童及少年性剝削防制條例重判4年徒刑，劉上訴後改口認罪，高等法院變更法條，認定劉是觸犯3年以下徒刑的刑法「成年人故意少年犯無故攝錄他人性影像罪」，且已和被害女高中生以12萬元和解並支付和解金，今改為輕判8月徒刑、緩刑2年。可上訴。

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判決指出，劉男前年9月14日上午7時40分，在北市大安區一處捷運站準備搭乘出口的電扶梯時，見前方有穿白色制服、黑色百褶裙制服的高中女學生，竟起色心，拿出手機偷錄她裙底。

恰巧一名女老師在旁發現劉男犯行，當場喝叱劉男，並大聲表示劉是偷拍男，要求車廂內乘客協助將他圍住，勿讓他脫逃，並報警處理。

警方到場查扣劉男手機，發現手機內除了被害女高中生被攝錄大腿內側等隱私處片，還有不少其他女學生被偷拍片。

劉應訊時，坦承偷錄女高中生犯行，被檢方依違反兒童及少年性剝削防制條例的「違反本人意願使少年被拍攝性影像罪」起訴劉男。

台北地院審理時，劉男雖承認偷錄女高中生裙底風光，但辯稱不確定對方穿著是否為高中生制服，也不知她未成年，而且他是大學生，有很多同學參加活動時也會穿高中制服，玩起「角色扮演」；針對手機內有很多女學生的私密處錄影，劉辯稱大多數都是從網路下載的，不是他拍攝的。

法官審理發現，被害女高中生穿著白上衣、黑色百褶裙，和附近許多女學生的制服一樣，劉男理應知道她是未成年的中學生。另外，劉男手機內有許多「○○SH」（「高中」senior high school的縮寫SH）、「○○JH」（「國中」junior high school的縮寫JH）及校名的檔案資料夾，存了許多女學生穿制服的裙底影片，可見除本案女高中生，還有其他女學生被偷拍影片，雖然他已和女高中生以12萬元達成和解，仍重判4年徒刑。

劉男上訴後改口認罪，高等法院審理認為，劉男是在女高中生搭乘捷運、進出捷運站過程中，未經她的同意，使用手機無故攝錄其性影像，並非她於「性活動」過程中遭攝錄性影像，致其私領域核心的「性隱私」遭受侵害，而且劉男既然是在進出捷運站過程中隨機進行偷拍，並非利用資源掌握者地位，基於不對等或上對下的權力關係，對女高中生施加手段而攝錄，與「性剝削」含有不對等權力地位關係下的壓榨意涵不符，因此不構成兒童及少年性剝削防制條例第2條第1項第3款所定的「性剝削」，變更法條改依刑法第319條之1的「成年人故意少年犯無故攝錄他人性影像罪」論處。

高院認定，劉男已和女高中生以賠付12萬元達成和解，並已支付完畢，且知所警惕力，應無再犯之虞，將他輕判8月，並依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，並於緩刑期間提供60小時的義務勞務及2場次的法治教育課程。

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