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    砸百萬買冒名「佛光山」靈骨塔還要開光費 台中七旬婦解約保單警急阻

    經警方勸阻魏婦才打消解約保單念頭。（警方提供）

    經警方勸阻魏婦才打消解約保單念頭。（警方提供）

    2025/04/23 13:14

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市七旬魏姓婦人近期收到陌生友人推薦投資冒名佛光山的「靈骨塔位」，聲稱具有高增值潛力且可自用或投資，心動下不僅投入百萬元購買，還準備再解約保單以支付所謂的「開光費」，所幸保險公司人員察覺異狀，立即報警協助，警方也迅速到場關懷與勸導，成功攔阻詐騙，保住魏婦14萬元的保險金。

    第二分局育才所上週五接獲轄內保險公司報案，魏姓婦人（77歲）要解約保單疑遇詐，員警程議頡、吳依君立即趕往了解狀況，魏婦告訴員警，一位LINE陌生好友推薦投資靈骨塔，聲稱未來會大幅升值，自己已先購買百萬塔位，後來又收到通知，稱已有買家願意高價購買，但需先繳交14萬元開光費，才趕緊解約保單。

    員警當場向魏婦說明，這是詐騙集團常見手法，並舉實際案例分析，魏婦這才恍然大悟，意識到遭遇詐騙圈套，立刻打消解約念頭，及時阻詐，避免損失擴大。

    第二分局長鍾承志提醒民眾，投資應審慎評估，切勿聽信陌生訊息或來路不明的建議。遇到不確定的狀況，應立即撥打165反詐騙專線或主動洽詢警方協助，多一分警惕，就能少一分損失，守住自己的辛苦錢。

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