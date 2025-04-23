康橋學生單車環台今暫停騎乘 明後天換路線走安全自行車道

康橋學生今天暫停騎乘，搭乘遊覽車離開台中，前往下一個行程。（民眾提供）

2025/04/23 12:06

〔記者蔡淑媛、蔡政珉／綜合報導〕新北市新店區康橋國際學校秀岡校區舉辦單車環台活動，昨天車隊行經彰化縣遭1輛逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷，其中15歲顏姓學生重傷，手術後昏迷指數從3分上升到8分，昨晚學生入住台中兆品飯店，學校也調整行程，今天暫停騎乘，搭乘遊覽車到苗栗竹南沉澱心情，明後天更換騎乘路線。

校方指出，今天至竹南的行程不公開，內容主要為讓教師關心學生的心理狀況、進行輔導等，感謝關心。

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昨天事故後，其他學生騎車進入飯店，有輕傷學生經包紮後坐車回到飯店，媒體關心學生詢問繼續行程的同學，有沒有被意外嚇到，同學回答「還好」；媒體再問，車輛是不是突然衝出來？有男同學也回應「是啊！」

車禍重傷的顏姓學生頭部大面積創傷在彰化基督教醫院搶救，昏迷指數從原來的3分進步到8分，生命徵象穩定，但尚未脫離險境，他是新北市西洋劍個人與團體賽雙料冠軍，學習西洋劍多年，曾多次代表學校參賽、屢屢奪冠，為校爭光，師長、親友在網路留言為他集氣，盼他平安度過難關。

學校事後也調整後續行程，事故發生班級學生由家長帶回返家休息，其餘車隊行程調整，今日全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，利用一天時間讓師生沉澱心情，導師可多關心學生的心理狀況。

至於明、後天行程，校方預計將會恢復部分騎乘單車活動，不過會行經較安全的自行車道路線，其餘路線則透過遊覽車接駁，明天預計抵達桃園市並安排舒緩壓力的參訪行程。後天將會繼續，同樣以安全的自行車路線為主，之後返回學校。

校方也強調，單車環台活動已舉辦16屆，前後參加學生數超過3700位，此次參加學生共300位，學校師長30位，學生皆自由報名參加，需經半年的體能加強和8次行前車訓。活動為期12天，經台灣東部往南，在經西部北上，全程由專業團隊負責活動規劃安排、領騎、補給、維修和交管維護。

康橋學生昨天到台中的飯店住宿，部分學生輕傷經包紮治療後入住。（民眾提供）

康橋學生昨天騎車到台中的飯店住宿。（民眾提供）

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