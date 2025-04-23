法律系女網紅的戰爭！李怡貞vs. 陳沂首度法庭交鋒

網紅陳沂今到北院開庭。（記者張文川攝）

2025/04/23 12:10

〔記者張文川／台北報導〕律師李怡貞前年在臉書PO上以Meta虛擬替身的圖卡貼文指出，她覺得陳沂短髮更像韓星宋慧喬，陳沂同日將其截圖放在自己的臉書，狠酸李怡貞寫錯字，把「然後」寫成「然候」，視力須要保健，順勢推銷自己業配的葉黃素食品；李怡貞控告陳沂違反著作法，檢方上月起訴陳；台北地院今首度開庭，陳沂認為李怡貞未享有Meta AI生成圖的著作權，李怡貞到庭指出她是故意寫成「然候」，是精心設計的編排，陳私自引用於商業用途就是犯法。

2023年5月28日，律師李怡貞在臉書PO出一張經過編排、結合AI虛擬替身的圖卡，內文指出「然候就算四兩八（來自陳沂的綽號三斤）這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

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陳沂當日將其截圖放在自己臉書，狠酸李的圖卡將「然後」打錯成「然候」，有視力保健的必要，順勢推銷自己合作銷售的葉黃素保健品。李怡貞認為該圖卡是她的個人創作，陳沂未經她同意或授權就用於商業使用，違反著作權法，北檢3月7日起訴。

台北地院今日開庭，陳沂否認犯罪，主張臉書Meta的虛擬替身服務，是以AI人工智慧一鍵生成的圖片，不具人類精神力的創作，沒有原創性，不能以生成圖反映個人形象，不受著作權保護，即使有著作權，也歸臉書所有，程式使用人並未享有圖像著作權，否則現今AI圖像雷同者比比皆是，將天下大亂；至於李怡貞的「然候」等字串，屬於「廢文」，不具原創性，不受文字著作權和編輯著作權保障。

李怡貞以告訴人身分到庭與陳沂對決，李怡貞說她是故意寫成「然候」，且在「候」字後面加了一隻小鳥圖像暗示是有意義的編排，以此創作方式告訴大眾，有眼睛的人都看得出來陳沂與宋慧喬是天差地別的差距。

李怡貞說「不告而取謂之偷」，陳沂未經她同意就截圖自用於商業用途，陳沂身為法律系科班出身，挨告後在網路帶風向批評告訴人，被起訴後還嗆檢察官不懂著作權，未見悔悟，李怡貞請求法官從重量刑。

法官勸諭雙方有無和解可能性，兩人都是有流量的網路紅人，也同為法律人，各自在臉書的任何一句發言都對民眾深具影響力，而法院每天產出的無數判決書除了當事人和律師，幾乎沒人點閱，希望2人能藉由此案對社會帶來正確示範。

陳沂說她是被動的被告，很無奈來到法院，她也很不願意來，她覺得是浪費司法資源，她堅持自己沒有做錯事，但願意和解。陳沂於入庭前回應媒體表示，李怡貞打算向她民事求償7億元。

李怡貞說，陳沂發文之後，她有發文說陳沂踩到著作權紅線，陳沂先將圖文下架一陣子後又重新上架，並持續在網路帶風向攻擊她，還把她和詐騙集團綁在一起，這對執業律師是嚴重的傷害，她也曾提議陳沂以公益捐款換和解，但對方不願意，還持續帶風向，是可忍孰不可忍，她才提告；李怡貞表示，她身兼司法院調解委員，知道法官促進訴訟外和解的苦心，她會考慮和解及方式。

網紅律師李怡貞今到北院開庭。（記者張文川攝）

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