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    首頁　>　社會

    中捷砍人兇手洪淨 疑賠呂姓高中生約100萬元獲減刑3月

    洪淨一審與長髮哥以100萬元和解，二審則與呂生和解，呂生父親表示金額與長髮哥差不多，二審減刑3月，改判9年9月。（記者張瑞楨攝）

    洪淨一審與長髮哥以100萬元和解，二審則與呂生和解，呂生父親表示金額與長髮哥差不多，二審減刑3月，改判9年9月。（記者張瑞楨攝）

    2025/04/23 12:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕20歲的護理專科學生洪淨，去年5月21日搭台中捷運時持3把刀隨機砍殺乘客，砍傷呂姓高中生與被稱為「長髮哥」的許瑞顯2人，他一審時與長髮哥以100萬元和解，台中地院一審依殺人未遂2次與恐嚇危害安全罪判刑10年，二審則於今天（23日）以他也與呂生和解為由，酌減3月，改判9年9月，至於他與呂生和解金額多少？呂生父親沒有明述，僅表示和解金額與長髮哥差不多（指約100萬元）。

    洪淨於今年3月27日開庭時，曾下跪向呂生道歉，也願意用25萬元賠償呂生，但呂生的父親卻認為，洪淨賠償長髮哥100萬元，卻僅願意賠償呂生25萬元，且一再否認有殺人犯行，這是演了一齣八點檔的戲，呂生父親強調自己深感噁心，洪淨是說一套做一套，他也見到人性的險惡，他們父子深感錯愕，「人性的險惡，為什麼是這樣子？我們想原諒他（洪淨），但他（洪淨）對自己罪過沒有悔意，我們很失望；我們想原諒他，但他卻是這樣對我們」。

    不過，雙方還是在近期和解，至於和解金額多少？呂生的父親今天受訪時說，他沒出面，是兒子願意和解，由妻子與兒子去談和解，呂生賠償長髮哥是100萬元，因此，洪淨提出賠償呂生25萬元的金額，他聽了很生氣，之後談成的和解金額，「與長髮哥差不多」。

    至於呂生與父母是否原諒洪淨？洪淨二審改判9年9月，呂生與父母是否可以接受？呂生的父親說，「需要讓社會可以接受，不是我們可以接受」，洪淨做錯了，就應該負起責任。

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