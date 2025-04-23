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    懶得走路？高雄男偷2輛機車代步 被逮離開地檢署後再偷騎2車

    李姓男子連偷4輛未拔鑰匙的機車被檢察官求處重刑。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    李姓男子連偷4輛未拔鑰匙的機車被檢察官求處重刑。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2025/04/23 12:51

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子在高雄苓雅區偷了1輛機車代步，騎到沒油後，再偷另輛機車，不到1小時就被警方逮捕，朱男被移送至地檢署後，檢方讓他無保請回，沒想到朱男步出地檢署大門，竟又再偷2輛機車代步，這次他落網後被羈押，偵結後依竊盜罪起訴，並請法院從重量刑。

    檢方指出，今年2月1日晚上9點，朱男（51歲）行經苓雅區永昌街一帶時，發現李姓男子的機車鑰匙沒拔，他直接跳上機車，發動後就把車子騎走；朱男騎車在大馬路上晃了42分鐘，把車子騎到沒油後，又在苓雅區成功、青年路口，看到謝姓男子的機車鑰匙沒拔，他直接換騎謝男的車離開。

    朱、謝發現車子不見後報警，警方當晚10點53分就逮捕李男送辦，但李男被檢察官複訊後無保請回，步出地檢署大門後，又跑到鳳山五甲二路一帶，見到陳姓男子機車鑰匙沒拔，他又跳上車直接發動騎走，騎了一個多小時把車子騎到沒油後棄置在路邊，隔天又在鳳山自強二路一帶，用同樣手法再騎走李姓男子的機車，當晚又被警方逮捕送辦。

    這次檢察官不放過他，複訊後直接向法院聲押獲准，檢方認為李男連續偷車的行為，不但極度不尊重他人財產權，更對法律秩序嚴重漠視，所為不宜輕饒，偵結後依4次竊盜罪起訴，並建請法院從重量刑。

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