7學生單車環島途中遇車禍意外 康橋國際學校13:00說明後續處理情形

新北市康橋國際學校高一學生單車環台活動，22日發生學生車隊與自小客發生車禍，導致7名學生受傷。圖為案發情形。（資料照）

2025/04/23 12:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市康橋國際學校高一學生單車環台活動，22日發生學生車隊與自小客發生車禍，導致7名學生受傷一事，校方將於今天下午1點在學校說明事件後續處理方式，目前受傷學生中，輕微擦傷3人已返家休息，一般傷勢學生3人已轉回台北的醫院，頭部受傷的顏姓學生尚在彰化醫院觀察中，待醫師與家屬商討是否轉回台北醫院。

校方在22日上午事故發生後，晚間緊急開會決定後續做法，事故發生班級學生23日由家長帶回返家休息，其餘車隊學生後3天行程調整為，23日全體暫停騎乘，搭乘遊覽車到竹南，讓師生沉澱心情，24日更換騎乘路線，走安全的自行車道，另安排舒緩壓力的參訪行程，25日同樣更換安全騎乘路線，繼續完成活動。

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學校指出，7名車禍受傷學生中，3名學生經醫師處置完離開醫院，搭車隨隊伍進駐下榻飯店；1名學生先留院觀察是否有腦震盪症狀，後已轉診回台北醫院；2名外傷較重學生經家長同意由救護車轉送台北的醫院治療。

校方表示，顏姓男學生傷勢嚴重，送彰化基督教醫院時昏迷指數只剩3，經醫院漏夜搶救，昏迷指數24日進步到8分，不過醫師指出仍未脫離險境，將持續積極搶救，學生是否會轉送回台北的醫院，將由醫師和家屬討論後再做決定。

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