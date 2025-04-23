酒後騎單車拍打轎車後照鏡 鬧到警察到場開罰

劉男酒後騎腳踏車，還拍打路旁轎車後照鏡。（記者王冠仁翻攝）

2025/04/23 11:17

〔記者王冠仁／台北報導〕劉姓男子酒後騎乘腳踏車上路，行經台北市一處路段時，見到路旁有一輛轎車臨停，他經過時氣得伸手拍打轎車左後照鏡。當時坐在車內的吳姓男子不滿，開車攔下劉，雙方當街理論，一言不合，互相推擠拉扯；員警到場排解，沒想到一靠近劉就聞到他身上有濃厚酒味，其酒測值達0.81毫克，當場對他開出罰單。

警方調查，劉姓男子在本月19日晚上8時許酒後騎乘腳踏車，行經台北市中華路一段附近時，發現路旁有一輛轎車打閃黃燈臨停，他疑不滿對方亂停車，行經轎車車旁時，忽然伸手拍打轎車的左後照鏡。當時坐在車內的吳姓駕駛見狀，氣得立刻開車追上。

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吳男最後在中華路一段29號附近的公車站將劉男攔下，他氣得下車質問對方為何要拍打他轎車的後照鏡，雙方一言不合，當街推擠拉扯，有民眾見狀嚇得立刻報警。

轄區員警趕往現場調停，吳男表示要提告傷害、毀損；員警與劉交談時，發現他身上有濃厚酒味，酒測後其酒測值達0.81毫克。由於劉喝醉酒還騎腳踏車上路，違反交通法規，警方最後依「道路交通管理處罰條例」第73條第2項規定對他開出罰單。

警方呼籲，民眾若遇行車糾紛等情事切勿衝動，應立即通報110並待警方到場查處，避免觸法；另提醒為維護自身安全與其他用路人之安全，酒後切勿駕駛或騎乘任何交通工具。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

雙方當街推擠拉扯。（記者王冠仁翻攝）

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